Hace 20 años se estrenó una joya de la animación del director de 'Mad Max'. Fue una de las películas más especiales de su época y sigue siendo muy actual

Esta película no necesitaba grandes héroes ni villanos para conquistar al público, le bastaba con un pingüino incapaz de cantar y con un talento extraordinario para bailar. ‘Happy Feet: Rompiendo el hielo’ llegó a los cines en 2006 y se convirtió en uno de los grandes éxitos de la animación de aquella década.

Dirigida por George Miller, que hasta entonces era especialmente conocido por la saga ‘Mad Max’, esta aventura musical consiguió combinar humor, números de baile y una historia con bastante más trasfondo del que cabría esperar de una película protagonizada por animales que hablan.

Un pingüino y muchos bailes

La historia nos traslada hasta la Antártida, donde los pingüinos emperadores tienen una tradición muy particular: cada uno debe encontrar a su alma gemela a través de su canción del corazón. El problema llega cuando nace Mumble, un pequeño pingüino que es incapaz de entonar una melodía como los demás.

Lo que sí sabe hacer extraordinariamente bien es bailar claqué, una habilidad que lo convierte en un paria dentro de su comunidad y que le obliga a emprender un viaje para descubrir cuál es su lugar en el mundo.

Detrás de esta historia estaba George Miller, cineasta australiano que sorprendió al ponerse al frente de una película de animación después de haber construido su carrera alrededor de universos tan distintos como el de ‘Mad Max’. Su intención era utilizar la música como parte fundamental de la narración y no limitarla a una sucesión de números decorativos. De hecho, la película mezclaba géneros y estilos muy diferentes, desde el rock hasta el góspel, pasando por el pop y el hip hop. Entre sus momentos más recordados estaban las interpretaciones de canciones como ‘Kiss’, de Prince, versionada por Hugh Jackman y Nicole Kidman, o ‘Boogie Wonderland’, de Earth, Wind & Fire.

Pero ‘Happy Feet’ también tenía algo que iba más allá de sus pegadizas canciones y sus coreografías. A través de Mumble, la película hablaba de la dificultad de encajar en una sociedad que no acepta a quienes se salen de sus normas, de la presión familiar y de la importancia de reivindicar aquello que nos hace diferentes.

Además, incorporaba una trama sobre el impacto de la actividad humana en el ecosistema y la sobrepesca, convirtiendo la aventura del protagonista en una historia con un mensaje medioambiental bastante más explícito de lo habitual en este tipo de producciones. Una combinación que no impidió que funcionase como entretenimiento para los más pequeños, pero que también ofrecía distintas lecturas para los espectadores adultos.

Y, por si fuera poco, la apuesta salió especialmente bien en taquilla. Con un presupuesto estimado de 100 millones de dólares, la película consiguió recaudar más de 384 millones en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos animados de 2006. Su reconocimiento tampoco se quedó en las cifras: en 2007 ganó el Oscar a mejor película de animación y el BAFTA en la misma categoría. También se llevó el Globo de Oro a mejor canción original por ‘The Song of the Heart’, un tema compuesto e interpretado por Prince expresamente para la película. El éxito que tuvo dio lugar a una secuela, ‘Happy Feet 2’, estrenada en 2011, aunque no consiguió repetir el impacto de la original.

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