James Gunn no ha sido la única víctima de Skydance. La compañía cancela el regreso de una de las grandes sagas de la historia del cine de terror

La vida da muchas vueltas. No sabemos el número exacto, pero sí está claro que, al menos, da las suficientes como para que una compra multimillonaria termine con una rivalidad de lo más inesperada: la que surgió hace tres meses cuando Warner Bros. y Paramount Pictures decidieron anunciar casi al unísono dos remakes diferentes de uno de los grandes clásicos modernos de la historia del cine de terror.

Barriendo para casa

Este no fue otro que ’Pesadilla en Elm Street’, la joya de 1984 dirigida por Wes Craven que, tras su olvidable intento de reinicio en 2010 bajo la batuta de Samuel Bayer, se encontró con ambos estudios queriendo explotar la figura de Freddy Krueger gracias a los habituales entresijos de la gestión de derechos en la industria hollywoodiense.

Por una parte, Paramount posee los derechos del largometraje original para poder estrenar la nueva versión en Estados Unidos. Por otro lado, Warner es dueña de los derechos internacionales gracias a New Line. Finalmente, la compra de la segunda compañía por parte de la primera, que ha dado origen al gigantesco conglomerado bautizado como Skydance, ha zanjado el conflicto con un resultado en absoluto sorprendente.

Según ha informado Dread Central en exclusiva, la empresa de David Ellison ha decidido barrer para casa y cargarse la ’Pesadilla en Elm Street’ que preparaba Warner Bros. y que iba a dirigir Lee Cronin, el cineasta detrás de salvajadas como ‘Evil Dead Rise’ y ‘La Momia de Lee Cronin’ —la casualidad—. De este modo, el proyecto de Paramount Primal será el único en seguir adelante.

Es de esperar que, durante las próximas semanas —y meses—, este tipo de maniobras y ajustes por parte de Skydance estén a la orden del día. Sin ir más lejos, acabamos de ser testigos de cómo los de Ellison han fulminado su DC Universe, capitaneado por James Gunn y Peter Safran, tras ser despedidos de sus funciones como directores creativos. Nadie está a a salvo.

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