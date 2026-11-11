Santiago Abascal deja plantado a Jordi Wild y utiliza 'La Revuelta' como excusa: Vox acusa al programa de David Broncano de "secuestrar 40 minutos de respuestas"

Después de que RTVE y El Terrat traicionasen el espíritu de 'La Revuelta' para echar a David Broncano a los leones y convertir el espacio en un altavoz para el fascismo confeccionado a gusto de Santiago Abascal —incluyendo un público 100 % afín a su ideología y una ausencia absoluta del humor habitual del formato—, Vox ha emitido un comunicado en el que justifican —o más bien intentan justificar— su última maniobra in extremis: el líder de la formación verde no acudirá a su entrevista con Jordi Wild.

La derechita cobarde

El escrito, que consta de cinco puntos clave, parte con una clara consigna: "Ante los graves incumplimientos de 'La Revuelta', VOX solo aceptará entrevistas que permitan la disponibilidad y uso de las respuestas". Este encabezado deja claro el tono de un texto en el que se afirma que "El Terrat y TVE se niegan a entregar a VOX o hacer pública la grabación íntegra de la entrevista, incluidos los 40 minutos suprimidos en la emisión", exigiendo "su entrega inmediata y su publicación".

Quien haya leído mi crónica sobre lo ocurrido el pasado 9 de noviembre en el programa del "pachacho", sabrá que mi decepción con lo ocurrido es tan visceral como contundente, pero esto no significa que todo se hiciese mal. Uno de los grandes aciertos de Broncano estuvo, de hecho, relacionado con la posterior misiva del partido de ultraderecha; una suerte de control de daños preventivo frente a la acusación de que "el recorte [de los minutos suprimidos] se hizo sin que VOX tuviera opción de señalar qué tramos eran de mayor o menor interés para el espectador".

Durante la entrevista, el presentador explicó a Abascal que, obviamente, la larga grabación de la conversación sería sometida a un proceso de edición por temas de duración y espacio en antena. A continuación, se subrayó que, al contrario que ocurre con las visitas de otro tipo de figuras públicas, como pueden ser actores o músicos haciendo campaña promocional, el montaje de los programas con políticos se trata con mayor delicadeza, manteniendo la integridad del discurso y sin alterarlo: "Cuando un actor cuenta una historia sobre su primo, lo quitamos sin consultarlo, porque da igual. Cuando venís políticos es más delicado".

Según VOX, "el ente público está secuestrando 40 minutos de respuestas que deberían ser de dominio público", con el partido y su líder quedando expuestos "a la manipulación que pueden hacer del contenido no publicado". Una retahíla de acusaciones sin pruebas, conspiraciones y difamaciones que, en la línea de la extrema derecha, es complicado rebatir sin entrar en una discusión pública lo más parecida a golpearse la cabeza contra un muro de hormigón; sensación similar a la que debió sentir David Broncano al escuchar a Abascal desacreditar sin ningún tipo de pudor el método científico para negar el cambio climático en el prime time de la televisión pública.

Dejando todo esto a un lado, merece la pena elogiar la reacción de Broncano a la —comprensible— lluvia de críticas recibida tras su terrible encuentro con Santiago Abascal, entonando el mea culpa y pidiendo disculpas a su público fiel y habitual. El presentador ha reconocido abiertamente que su condición de cómico y no de periodista le pasó factura y le impidió estar a la altura de las circunstancias.

Siento que he decepcionado a mucha gente con lo de ayer, porque la audiencia del formato ha generado una identificación y espera del programa algo más que una hora de risas. Soy consciente de que ayer no estuve a la altura de eso y de lo que merece la televisión pública. Me disculpo honestamente porque creo que es lo que tengo que hacer.

Rectificar, desde luego, es de sabios.

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