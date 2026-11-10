La temporada 4 de 'Spy x Family' no es suficiente. Los Forger llegarán de nuevo a la gran pantalla con su segunda película de anime

Por si quedaba alguna duda, los estudios de anime han terminado de comprobar que pasar por los cines puede ser tremendamente lucrativo. Especialmente con franquicias bien establecidas, y Wit Studio y CloverWorks no se quieren perder la oportunidad de seguir reventando la taquilla con 'Spy x Family'.

La colaboración entre los dos estudios les ha salido tremenda para dejarnos uno de los animes más populares de los últimos años. Desde su estreno en 2022, 'Spy x Family' ha venido arrasando con todas las demografías y ya va camino de estrenar su cuarta temporada. Aunque parece que la serie no es suficiente, y una sola película tampoco.

Ampliando la franquicia

En 2023 hubo doblete de 'Spy x Family' entre el estreno de la segunda temporada de la serie y la llegada de la primera película de la franquicia, la divertidísima 'Código: Blanco'. Ahora los Forger no se quieren quedar ahí, y ya se ha confirmado que preparan su segunda película para cines.

Si nos gusta la comedia de espías, en 2027 se nos viene encima otro doblete. Se ha confirmado, como reportan desde Variety, que la cuarta temporada de 'Spy x Family' llegará en 2027 pero también lo hará la segunda película del anime. Por ahora no se sabe el título oficial, pero todo apunta a que se tratará de una nueva película original supervisada por Tatsuya Endo, el creador del manga.

Con el anuncio se ha desvelado una primerísima imagen de la cuarta temporada, con Loid, Yor, Anya y Bond paseando por la ciudad y diversas fotografías y recortes de periódico apuntando a las siguientes tramas que veremos en los nuevos capítulos.

Si desde Wit Studio y CloverWorks pretenden repetir la jugada, lo más probable es que la cuarta temporada de 'Spy x Family' se estrene en la segunda mitad de 2027 y la nueva película fije su estreno alrededor de Navidad. Es la época perfecta, y la jugada ya les salió de miedo con 'Código: Blanco', así que puede que se convierta en una pequeña nueva tradición para los Forger.

Eso sí, tenemos que hacernos a la idea de que aunque el estreno de la película de 'Spy x Family' está fijado en 2027 para Japón, en el resto de mundo puede que no nos llegue hasta 2028. Aunque tendremos que esperar a ver qué dicen desde Crunchyroll, quienes se vienen ocupando de la distribución internacional del anime desde la primera temporada.

En Espinof | 3 películas que recomiendo ver si te has quedado con ganas de más mezcla de espías y choteo después de 'Spy x Family Código: Blanco'

En Espinof | Los protagonistas de 'Spy x Family' iban a ser muy diferentes y el autor del manga no siente mucho apego por el resultado: "Dibujé lo que el mundo quería ver"