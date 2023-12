La película de 'Spy x Family' se merienda a sus competidores en su primer fin de semana en cines y ya es un exitazo rotundo en Japón

Ya hemos llegado al final de la segunda temporada de 'Spy x Family', y para acompañar y cerrar del todo el año en Japón también se ha estrenado la primera película del anime.

'Spy x Family Code: White' cuenta con una historia original alejada de la serie principal y diseños de Tatsuya Endo, el creador del manga. Y, siguiendo la estela que ha dejado la serie en los últimos años, ya ha sido un exitazo en los primeros días tras su estreno.

Código blanco

'Spy x Family Code: White' se estrenó el 22 de diciembre y durante su primer fin de semana en cines se ha hecho con el número 1 en la taquilla japonesa. La película vendió 866.000 entradas, lo que ha significado una recaudación de 1,224 mil millones de yenes (unos 8,61 millones de dólares).

Aunque se queda lejos de las cifras que consiguió en su momento 'El chico y la garza', siguen siendo números muy buenos. Ahora toca ver cuánto aguante tienen los Forger en cines y si no se desgastan tras su primera semana.

Por otro lado, Crunchyroll ya ha confirmado que se encargará de llevar la película a cines a nivel internacional en 2024. Así que se podrá ver 'Spy x Family Code: White' en pantalla grande en Norteamérica, Latinoamérica, Australia y Nueva Zelanda y algunos territorios europeos incluyendo Austria, Francia, Alemania, Italia, Portugal, y Suiza.

Ahora bien, todavía no hay una fecha concreta para el estreno internacional de 'Spy x Family Code: White', y teniendo en cuenta que a partir de febrero se empieza a estrenar la nueva película de 'Kimetsu no Yaiba' quizás Crunchyroll no quiera que ambos estrenos se solapen. En cualquier caso, por ahora 'Spy x Family' se ha apuntado un tanto gordísimo con su estreno y quizás Wit Studio y CloverWorks decidan lanzar más películas en el futuro para darle más tiempo al manga antes de alcanzarlo por completo.

