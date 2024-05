'Rivales', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película que consolida a Zendaya como una de las mejores estrellas del momento

Es difícil afirmar que un actor o actriz es una de las mejores estrellas actuales de Hollywood, pero Zendaya se ha alzado con ese puesto gracias a sus últimos papeles, pero sobre todo con su reciente participación en 'Rivales', la ya considerada como una de las mejores películas del año.

'Rivales' ha sido toda una sorpresa. La película está dirigida por Luca Guadagnino y las críticas han sido sorprendentemente positivas, sobre todo teniendo en cuenta que las anteriores películas del director no consiguieron estar a la altura de 'Call Me By Your Name'. La película se estrenó el pasado 26 de abril, y aunque sigue estando disponible en los cines, son muchos los que ya están deseando verla desde la comodidad de casa.

Cuándo y dónde podremos ver 'Rivales' en las plataformas de streaming

Tal y como comentamos en el anterior párrafo, 'Rivales' actualmente se encuentra disponible en los cines españoles, por lo que de momento no hay confirmación sobre su llegada al formato digital. Teniendo en cuenta el éxito que está teniendo tanto en la taquilla española como, sobre todo, en la inernacional, no deberíamos esperarla hasta por lo menos julio o agosto.

Respecto a la plataforma a la que llegará, debemos tener en cuenta que la distribuidora internacional (a excepción de Estados Unidos que es Amazon MGM y México, Hong Kong y Asia que es Universal Pictures) es Warner Bros, lo que significa que podría llegar finalmente a HBO Max (Max) con el tiempo.

También queda por saber si junto al estreno mediante servicio de suscripción la película llegará también al formato de alquiler y compra. Lo lógico es que sí lo haga, teniendo en cuenta la repercusión que está teniendo actualmente y que a las plataformas les beneficiaría añadirlas a sus catálogos (aunque sea mediante este formato).

'Rivales' es una película de comedia romántica cuya historia se centra en Tashi, una pasionada del tenis que entrena a su marido Art en este deporte. Las destrezas de Tashi convirtieron a Art en un campeón de Grand Slam, pero ahora la carrera de su marido no pasa por un buen momento, por lo que decide apuntarlo al torneo Callenger, donde se encontrará con su pasado.

Tal y como recoge Mikel Zorrilla en la crítica de Espinof, 'Rivales' es la mejor película de Luka Guadagnino desde 'Call Me By Your Name'. Es la película más sexy del año, un film muy satisfactorio que demuestra que Hollywood todavía sabe hacer buen cine comercial si se lo propone.

