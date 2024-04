'La estrella azul', dónde ver y cuándo se estrena en streaming el biopic musical del líder del grupo Más Birras

Estos últimos años hemos visto una buena variedad y cantidad de biopic musicales de grupos, generalmente, mundialmente conocidos, pero la sorpresa de este año no ha sido otra que 'La estrella azul', un biopic que muestra la vida y desarrollo de Mauricio Aznar, el líder del grupo Más Birras.

Dirigida por Javier Macipe, 'La estrella azul' se estrenó en los cines el pasado 23 de febrero poniendo sobre la mesa una propuesta propia e interesante sobre la vida de Mauricio Aznar. Y tras unos meses desde su estreno, estamos desesando volver a verla, esta vez, desde el salón de casa.

Cuándo y dónde podremos ver 'La estrella azul' en las plataformas de streaming

'La estrella azul' se estrenó el pasado 23 de febrero; es decir, hace relativamente poco tiempo. Por el momento se desconoce cuándo podremos verla en streaming, pero teniendo en cuenta que, por lo general, las películas suelen tardar entre 45 días y tres meses desde su estreno para la llegada a alguna de las plataformas, debería llegar más pronto que tarde.

Respecto a la plataforma, todavía no se ha confirmado nada. Queda por saber si, tal y como recogió Movistar Plus diferentes programas sobre la película, finalmente también llegue el film de Javier Macipe a la plataforma. Lo mismo ocurre con el formato de alquiler y compra, ya que por el momento no se ha anunciado si, junto a su estreno mediante servicio de suscripción, acabará estando disponible.

'La estrella azul' es un biopic musical que cuenta la vida de Mauricio Aznar, líder del grupo Más Birras. La película se desarrolla en los noventa y habla sobre la superación a la adicción, sobre cómo un viaje por Latinoamérica y el descubrimiento de la chacarera cambió su vida.

Tal y como recoge Randy Meeks en la crítica de Espinof, 'La estrella azul' es una auténtica maravilla, un tipo de cine que conviene apoyar. La película es su propia chacarera: una obra que puedes tardar en descubrir, pero que, una vez lo hagas, se convertirá en una nueva obsesión.

También te puede interesar

Tina Blu-Ray [2021] Hoy en Amazon — 14,73 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | MOD Producciones

En Espinof |

En Espinof: