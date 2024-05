Christoph Waltz no soporta el mito de Marlon Brando: "Es ridículo, era histriónico"

El mero nombre de Marlon Brando nos transporta a otra época de la historia del cine. Una de actores visibles entre el humo del tabaco, frases míticas repetidas una y mil veces, historias narradas por primera vez. Y sin embargo, Christoph Waltz, que actualmente se encuentra rodando el 'Frankenstein' de Guillermo del Toro, ha declarado en una entrevista a, precisamente, Interview, que su mitología no es para tanto.

Brandolero de la nostalgia

En una conversación con Caleb Landry Jones, a quien próximamente veremos en el 'DogMan' de Luc Besson, Waltz afirma que hace poco fue el centésimo aniversario del nacimiento de Marlon Brando, algo que le lleva a lo que algunos considerarían un sacrilegio: hablar mal del mito llamando "santificación póstuma" a convertirle en un icono veinte años después de su muerte.

"Es ridículo, porque era histriónico", dice, a lo que Jones da la razón aclarando que en películas como 'Missouri' hay "lógica a esa locura". Waltz le corta para indicar que le cotó siquiera ver esa película. Eso sí, se refiere solo al final de su carrera: "Al principio era fantástico. Nadie había visto nada igual".

No es la primera vez que Waltz habla en contra de Brando, un actor al que parece no soportar. En 2017, durante el festival de cine de Roma, afirmó que "cuando tenía veinte años, creía que Marlon Brando era lo mejor del mundo. Ahora no puedo ni ver la mayor parte de las cosas que hizo. Me avergüenza". ¿Sacrilegio o tener las cosas claras? El debate está abierto.

En Espinof