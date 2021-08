Tarantino prohibió a Christoph Waltz ir a los ensayos de 'Malditos bastardos' para que Hans Landa impactara más al reparto en el rodaje

Quentin Tarantino considera a su Hans Landa de 'Malditos bastardos' (Inglourious Basterds, 2009) el personaje más divertido que ha escrito y, hablando en el podcast 'The Movement' de Brian Koppelman esta semana, discutió en detalle el proceso de casting para el personaje y lo que sucedió una vez encontró a su Landa en Christoph Waltz. El actor fue tan asombroso en el papel que Tarantino decidió alterar la forma en que preparó a sus actores durante la preproducción.

Muchos de los actores del reparto no tenían idea de quién era Waltz y Tarantino quería sorprenderles durante el rodaje:

"Me reuní con Christoph antes de llegar a la gran lectura del guión con el elenco y le dije: No estoy haciendo esto para hacer un juego perverso ... todo el mundo tiene tanta curiosidad por saber quién interpreta a Hans Landa... No quiero que seas malo en la lectura del guion, pero quiero que te reprimas mucho. No quiero que piensen que están vislumbrando quién vas a ser realmente. En una escala del uno al 10, sea seis. Sea lo suficientemente bueno, solo lo suficientemente bueno. No quiero que compita con nadie, y si está compitiendo, pierda. No quiero que sepan lo que tienes ni que controlen a Landa".