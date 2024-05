Arrasa en Netflix México una serie que combina misterio, actividad paranormal y espíritus adolescentes

La adaptación de historias en las que los misterios por resolver son el pan de cada día en nuestro televisor desde que estábamos pequeños, y es que, los que crecimos viendo a Scooby-Doo desenmascarando villanos y luego nos enganchamos con series que nos llevaron al límite de nuestras sospechas, el que una serie apueste por combinar sucesos sobrenaturales con misterios más terrenales, es una apuesta ganadora, una con la que Netflix está triunfando al colocarse en el tercer puesto como la más vista a sólo días de su lanzamiento.

'Los detectives muertos' ('Dead Boy Detectives' en inglés) es una serie protagonizada por adolescentes que, aunque a simple vista parece ser una producción que sólo busca deleitar la pupila de este segmento, lo cierto es que ofrece algo mucho más profundo y de calidad que sólo caras bonitas rodeadas de efectos especiales.

La historia, que originalmente fue un programa piloto para HBO (ahora Max) como un spin-off de 'The Sandman', cuenta la historia de Edwin Paine (George Rexstrew) y Charles Rowland (Jayden Revri): dos chicos adolescentes que se convierten en fantasmas después de morir trágicamente en el mismo internado, pero con 70 años de diferencia.

Aunque en un principio tienen personalidades muy diferentes, ya que uno de ellos es un caballeroso joven homosexual, y el otro es un renegado punk de la era Thatcher-ista de los noventa, deciden fundar una agencia de detectives en Londres, para, con ayuda de una médium, Crystal Palace, para resolver misterios en la tierra para los seres del más allá, porque ahora el papel ha cambiado: son los muertos los que quieren saber sobre nosotros.

Porque como todo no podía ser miel sobre hojuelas al puro estilo de las pistas de 'Dora la Exploradora', las cosas se complican cuando se les cruza Thomas the Cat King, un semi-Dios libertino que no descansará hasta conseguir lo que quiere.

Una producción entre 'Sabrina' y 'Riverdale'

La premisa de la serie es verdaderamente prometedora, sin embargo, 'Los detectives muertos' parece repetir los mismos errores en los que las diversas producciones de Netflix cojean al ofrecernos una producción de este género: una cinematografía turbia y oscura y episodios de una duración que se extienden más allá de los límites del ritmo sensato, que hacen que esta serie pierda puntos como una producción perfecta

Por otro lado, es bastante divertido ver la química de la pareja central: Rexstrew y Revri son una mancuerna verdaderamente angelada que se desarrolla de maneras interesantes a medida que Edwin comienza a reflexionar sobre su sexualidad en la época actual, sopesando acerca de las posibilidades que en su juventud y su tiempo nunca le permitieron explorar.

Quizá 'Los detectives muertos' no se convierta en una serie de culto para los amantes del género, pero definitivamente es "un viaje de placer en muchos sentidos felices" como escribe Mini Anthikad Chhibber para The Hindu.

'Los detectives muertos' está disponible en Netflix México.

