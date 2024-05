250 millones para que luego Dwayne Johnson haga pis en botellas vacías y provoque el caos en el rodaje. La película más cara de 2024 en graves apuros por culpa de The Rock

Hollywood gasta todos los años enormes sumas de dinero en títulos muy concretos, normalmente nuevas entregas de grandes franquicias. No obstante, en el caso de 2024 todo apunta a que la película más cara será finalmente 'Red One', una comedia de acción navideña protagonizada por Dwayne Johnson y Chris Evans. Ahora se ha sabido que la producción de la misma ha sido poco menos que una pesadilla.

El caos

Desde The Wrap informan de que la película ha pasado por serios problemas, señalando de forma directa al protagonista de 'Black Adam' como responsable de lo sucedido. Siempre según este medio, el actor aparecía a menudo con retraso al set de rodaje, llegando a demorarse hasta 8 horas, lo cual provocaba el caos y obligaba al equipo a improvisar un plan de grabación sobre la marcha.

De hecho, un miembro del equipo que no quiso identificar señaló que "lo único n lo que Dwayne ha sido consistente ha sido en llegar tarde de forma crónica". Además, también es muy probable que haya recuperado un hábito que ha utilizado en otras películas para ahorrar tiempo: hacer pis en una botella de agua vacía. Esto comenta otra fuente anónima al respecto:

En el plató, fuera de su caravana, si tiene que hacer pis, no va al baño público. Mea en una botella de agua Voss y su equipo o un asistente personal tiene que deshacerse de ella.

Claro está, esa estrategia de The Rock no gusta demasiado al equipo que trabaja en sus películas, pero lo que le ha hecho tener una mala fama en Hollywood es su hábito de llegar tarde a los rodajes y su falta de profesionalidad. Eso parece ser que ha provocado un sobrecoste de 50 millones de dólares en el caso de 'Red One', tal y como mencionan tres fuentes con conocimientos de lo sucedido. Una de ellas no dudó en calificar de "maldito desastre" esa tendencia de Johnson, quien algunos días ni siquiera llegaba a presentarse.

Desde Amazon y MGM niegan esta información, pero también es cierto que confirmar los problemas en el rodaje podrían afectar al lanzamiento de 'Red One' previsto para este noviembre, por lo que esa reacción, sea o no cierta, es completamente lógica. Lo que sí reconocen es que el actor llegaba tarde a menudo, pero con una media no superior a la hora de retraso.

