Por qué Dwayne Johnson dejó de ser The Rock en su carrera como actor (y su opinión sobre que sigamos llamándole por su apodo de luchador)

El apodo de The Rock está tan unido al nombre de Dwayne Johnson que muchos lo usan de forma indistinta. A fin de cuenta, Johnson saltó primero a la fama como luchador, donde era conocido como The Rock, algo que aprovechó para dar el salto a Hollywood en 2001 con 'The Mummy Returns'.

La explicación de Johnson

No tardaría mucho en centrar su carrera en el mundo de la interpretación, estando justamente ahí el motivo por el que prefirió dejar atrás a The Rock para pasar a ser acreditado únicamente como Dwayne Johnson. El actor explicó hace un par de años qué fue lo que motivó esa decisión y qué es exactamente lo que quería conseguir con ello:

Cuando finalmente me di cuenta de que quería tener una verdadera carrera en Hollywood y, con suerte tener la oportunidad de tener una verdadera longevidad, sentí que quería ser conocido con mi nombre, Dwayne Johnson, y también sentí que iba a llevar tiempo. Así que sentí que no tenía prisa y sabía que iba a tomar tiempo y no quería que la transición fuera disruptiva de ninguna manera y salir y decir, por ejemplo, hacer una declaración y decir que a partir de este día, seré conocido sólo como Dwayne Johnson, no puedes referirte a mí como The Rock, nunca quise hacer eso.

Y es verdad que el cambio fue gradual, pues de aparecer acreditado como The Rock durante varias películas pasó a ser Dwayne 'The Rock' Johnson durante un par de títulos, completando el cambio en 2008 con 'Superagente 86 de película'. Desde entonces siempre ha aparecido acreditado en sus película como Dwayne Johnson con una única excepción, la película 'Peleando en familia', donde justamente se interpretaba a sí mismo como luchador.

Eso sí, el protagonista de 'El rascacielos' o 'Tesoro del Amazonas' también reconoció que "estaba muy orgulloso de The Rock y de lo que había conseguido en este salvaje y loco mundo de la lucha libre profesional" y que no tiene ningún problema con que queramos seguir llamándole así:

Me di cuenta de que no hay reglas, y no las hay sobre si alguien quiere llamarme The Rock, que me llame The Rock, o se refieren a mí así o como Dwayne Johnson.