Dwayne Johnson se consagró en Hollywood con esta explosiva buddy movie de acción y aventuras que sigue estando entre sus mejores películas

‘Tesoro del Amazonas’ (The Rundown, 2003), que también fue conocida internacionalmente con un muy adecuado ‘Welcome to the Jungle’ fue una notable buddy movie de comedia y acción que certificó a Peter Berg como uno de los directores más fiables del cine comercial americano y acabó de lanzar la carrera de Dwayne Johnson, por aquel entonces todavía acreditado como The Rock, que compartió pantalla con la estrella del cine juvenil Seann William Scott, con el que coincidiría de nuevo en ‘Southland Tales’ (2006).

El reparto estaba lleno de grandes nombres como Christopher Walken, Rosario Dawson y William Lucking, mientras que Johnson interpretaba a un cazarrecompensas que viaja a Brasil para recuperar al hijo de su jefe para pagar una deuda. En su periplo encuentra Helldorado —el nombre pensado inicialmente para la película—, una ciudad en lo profundo de la jungla del Amazonas, que se encuentra con el convicto (Scott) descubriendo que es un vividor en busca de un tesoro, por lo que ambos formarán equipo para intentar encontrar una mina llena de oro.

La ruptura del techo de Dwayne Johnson

La película fue estrenada por Universal Pictures y bajo el sello de Columbia Pictures a nivel internacional el 26 de septiembre de 2003 y recaudó 80,9 millones de dólares con un presupuesto de 85, sin embargo, pese a esa decepción inicial en taquilla el tiempo le ha ido dando más carácter, colocándose entre las mejores y más sólidas películas de ‘The Rock’, tanto que la nueva fama que ha ido cogiendo con la popularidad creciente del actor pone en evidencia la flaccidez para todos los públicos de algunos de sus últimos trabajos.

La idea de hacer una buddy movie le surgió a Berg cuando vio la pelea entre Roddy Piper y Keith David en ‘Están vivos’ (They Live, 1988):

"Simplemente dolía verla. Era un estilo completamente diferente de todas estas películas elegantes. Y pensándolo bien, no podía recordar la última vez en una película de pelea donde sentí dolor, donde si te golpean en la cara, duele. Así que ahí es donde encontré mi espacio para respirar: Démosle a la gente tipos de la vieja escuela que se peleen con grandes golpes”.

Y para ello, qué mejor que contratar a Dwayne Johnson, todavía rompiendo en Hollywood tras su papel en la franquicia ‘La Momia’. No obstante su caché ya estaba por las nubes, recibió nada menos que 12,5 millones por la película, pero ayudó a redefinir el tono. Según Berg la intención era que fuera mucho más oscura y su dinámica juguetona y divertida es casi un tributo a The Rock, en sus palabras “un hombre encantador, carismático y muy inteligente".

Un western de aventuras sin descanso

Casi entrando en la carrera de gobernador, Arnold Schwarzenegger hizo un cameo en la película mientras visitaba los estudios de Universal durante el rodaje. Mientras comía con ‘The Rock’ Berg le preguntó si le gustaría aparecer en la película y Schwarzenegger le dijo que si era en ese momento sí, con lo que el director movió a su equipo y en 15 minutos estaban en el plató. La aparición en la película es ahora muy significativa, pues parece que la vieja estrella de acción le pasa el testigo a la nueva.

Escrita por James Vanderbilt y R.J. Estuardo, ‘Tesoro del amazonas’ fue descrita por el productor Kevin Misher como ‘En busca del arca perdida’ (Indiana Jones and the Lost Ark, 1980) y ‘Tras el corazón verde’ (Romancing the Stone, 1984) con un poco de ‘Huida a medianoche’ (Midnight Run, 1988) y lo cierto es que es una definición estupenda de lo que podemos encontrarnos en la película, con la diferencia de que tiene un toque más violento y la locura del cine de acción protagonizado por los grandes cachas de los 90.

Tiene escenas antológicas como la de Johnson y Scott cayendo por la ladera de una montaña y la química entre los actores es fenomenal, pero la parte más espectacular es el asalto final, un miniwestern en un pueblo brasileño que se adelantaba (y mejora mucho) toda la película ‘Bacurau’ (2019). Walken es un grandísimo villano y The Rock hacía honor a su nombre siendo un verdadero martillo viviente en uno de los trabajos más reivindicables, frenéticos y disfrutables de su prolífica colección.