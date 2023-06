"Hemos sido como hermanos durante años". Dwayne Johnson hace las paces con Vin Diesel y protagonizará la próxima película del universo 'Fast & Furious'

Dwayne Johnson acaba de hacer oficial su regreso al universo 'Fast & Furious' al anunciar que protagonizará la próxima película de la franquicia. Eso sí, no será en 'Fast & Furious 11', sino en una aventura entre la décima y la undécima entrega en la que se enfrentará a Dante, el personaje interpretado por Jason Momoa. No se sabe nada sobre la posible aparición de Vin Diesel en la misma, pero The Rock ha dejado claro que ambos actores han hecho las paces.

"El verano pasado dejamos todo el pasado atrás"

El actor que fracasó recientemente en su intento de revolucionar la escala de poder en DC con 'Black Adam' ha afirmado que "el verano pasado Vin y yo dejamos todo el pasado atrás. Lideraremos con hermandad y determinación, y siempre cuidaremos de la franquicia, los personajes y los FANS que amamos". Y es que Johnson siempre ha insistido que lo más importante es dar a sus fans lo que quieren y era evidente que el regreso de Hobbs estaba muy alto en su lista de prioridades.

Es verdad que la noticia del regreso de Johnson no pilla de sorpresa a aquellos que ya hayan visto 'Fast & Furious 10', pero sorprende que sea en una película que es al mismo tiempo una secuela y un spin-off pero que no va a ser una continuación de lo que pudimos ver en 'Fast & Furious: Hobbs & Shaw'. Se ve que han resuelto sus diferencias lo suficiente para que vuelva a la saga pero quizá no tanto como para volver a hacer una película juntos.

Louis Leterrier, director de 'Fast & Furious 10', desveló hace poco que Johnson se unió a la película a última hora, ya que pidieron a él y su equipo que la vieran y decidieran entonces: "Así que vino a verla y le encantó, fue entonces cuando empezamos a hablar". Y eso que a finales de 2021 confirmó que no pensaba participar en ella y acusó a Diesel de manipulación...

Recordemos que el conflicto entre ambos actores estalló durante el rodaje de 'Fast & Furious 8' en 2016 y Johnson quiso zanjar todo en su momento diciendo que "somos totalmente opuestos". Ahora ha dado marcha atrás al afirmar en un vídeo que ha lanzado con motivo del anuncio de la nueva película que "a pesar de tener nuestras diferencias, hemos sido como hermanos durante años".

Ahora habrá que estar atentos a ver si las rencillas entre ambos reaparecen, algo en principio inevitable si Johnson también acaba participando en 'Fast & Furious 11'...

En Espinof | Todas las películas de 'Fast and Furious' ordenadas de peor a mejor