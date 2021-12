Dwayne Johnson confirma que no estará en 'Fast & Furious 10': "El último mensaje público de Vin Diesel fue un ejemplo de su manipulación"

Me encantó 'Fast & Furious 9'. Su descerebrada y electrizante festival de acción sin tregua y físicas imposibles me dejó tremendamente satisfecho, pero, aún así, faltó un ingrediente en el cóctel al que eché tremendamente de menos a cada secuencia que se proyectaba en el cine. Un ingrediente con nombre y apellidos llamado Dwayne Johnson.

La rivalidad entre el bueno de The Rock y Vin Diesel supuso la salida de la franquicia del wrestler tras interpretar a Lucas Hobbs por última vez en el spin-off 'Hobbs & Shaw' de 2019. Un abandono que Diesel trató de enmendar el pasado noviembre con un lacrimógeno comunicado público en el que pidió a su "hermanito Dwayne" volver a la familia en 'Fast & Furious 10'.

Un par de meses después, Johnson ha contestado durante una entrevista con CNN; y la respuesta ha vuelto a ser negativa, además de incluir alguna que otra crítica al tono del texto y al hecho de airear públicamente un tema que ya discutieron en privado.

"Le dije directamente que no volvería a la franquicia. Fui firme, aunque cordial, y dije que siempre apoyaría al reparto y siempre desearía que la franquicia fuese exitosa, pero que no había posibilidad de que volviese. El último texto público de Vin fue un ejemplo de su manipulación. No me gustó que usase a sus hijos ni la muerte de Paul Walker. Déjalos a un lado. Hablamos hace meses sobre esto y llegamos a un claro entendimiento".