La temporada 4 de 'Kimetsu no Yaiba' arrancará en los cines. El arrollador anime tiene una nueva película en marcha para lucir a los Pilares, y ya hay fecha de estreno

Después de haber amasado un éxito masivo con sus anteriores películas, en normal que en Ufotable le hayan cogido el gustillo a estrenar en cine. 'Kimetsu no Yaiba; Tren infinito' continúa siendo la película de anime más taquillera de la historia, y el inicio de la tercera temporada de la serie también funcionó de miedo en taquilla.

Así que, para seguir la tradición, la cuarta temporada de 'Kimetsu no Yaiba' también empezará en pantalla grande.

Nos pasamos a los Pilares

La cuarta temporada de 'Kimetsu no Yaiba' se centrará en adaptar el Arco de Entrenamiento de los Pilares del manga de Koyoharu Gotouge. Y como pasó con la tercera temporada, el anime tendrá una película para cines que enlazará con el final de la temporada anterior.

Pero para que quede claro: no es ni una película original ni relleno. 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training- '(, que es como se llamara a nivel internacional) constará del último capítulo de la tercera temporada de la serie con el primer episodio del la cuarta. Se podrá ver en cines a nivel mundial a partir del 23 de febrero de 2024, para irnos preparando para el regreso del anime.

Ya se ha confirmado que la cuarta temporada de 'Kimetsu no Yaiba' arranca en primavera, y lo más posible con lo consistente que ha sido el estudio es que llegue directamente en abril de 2024. Crunchyroll ya se encargó de traer la anterior película a cines, aunque fuera por un tiempo limitado, así que en principio también deberíamos poder ver 'Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training-' en España a falta de una fecha de estreno concreta.

