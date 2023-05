'Kimetsu no Yaiba': quiénes son los Pilares y cuáles son sus poderes para combatir a los demonios de Muzan

Enfrentarse a los demonios de 'Kimetsu no Yaiba' no es nada fácil y para la gran mayoría de los mortales la cosa no termina bien si te cruzas con uno. Por suerte, existe el Cuerpo de Exterminio de Demonios, un grupo especializado que le planta cara a diario a Muzan Kibutsuji y sus Doce Lunas Demoníacas.

Los Pilares son los cazadores más poderosos de la organización y suponen la primera línea de defensa, así que todos poseen grandes habilidades, son maestros espadachines muy hábiles y también han despertado su Marca de Cazador.

No es fácil convertirse en Pilar, ya que para poder ostentar este rango se debe de haber derrotado a una de las Doce Lunas o aniquilado a cincuenta demonios, además de haber completado un entrenamiento intensivo que podría llevar unos cinco años. Además de todas estas habilidades, cada uno de los Pilares está especializado en una poderosa técnica concreta para llevar a cabo su trabajo.

Este artículo contiene spoilers del anime y del manga, especialmente de los personajes que todavía no se han dejado ver demasiado en la serie de Ufotable

Pilar del Agua

Giyu Tomioka es el primer cazador de demonios que conocemos en la serie, cuando la familia de Tanjiro apenas acaba de ser asesinada. Es el Pilar del Agua y también un espadachín muy hábil.

Es un estudiante de la Respiración del Agua y fue pupilo de Sanoji Urokodaki, el anterior Pilar del Agua que también se convierte después en el maestro de Tanjiro Kamado. Giyu es uno de los cazadores de demonios más poderosos y siempre permanece muy calmado en combate, además de que posee una gran velocidad y una fuerza sobrehumana.

Pilar del Amor

Mitsuri Kanroji ha ganado más protagonismo en la tercera temporada, y se ha convertido en una de los favoritos de los fans gracias a que es un personaje muy emocional y apasionado.

Sus poderes como Pilar del Amor se basan en la Respiración del Amor, aunque también cuenta con una gran velocidad, muchísima flexibilidad y una constitución única con una densidad muscular ocho veces mayor a la de un humano corriente. Además es una gran espadachina que combate con una espada Nichirin.

Pilar de la Niebla

Muichiro Tokito también se ha dejado caer más durante los nuevos capítulos, aunque también fue introducido como el Pilar de la Niebla en la primera temporada. Su adición como Pilar es especialmente impresionante, ya que consiguió el rango solo dos meses después de unirse al Cuerpo de Exterminio de Demonios.

También es un maestro con la espada, pero Muichiro también utiliza la Respiración de la Niebla y tiene una percepción extrasensorial que le permite detectar el aura de un demonio o ver el Mundo Transparente.

Pilar del Insecto

Shinobu Kocho es el segundo Pilar que conocemos en la serie, y ostenta el rango de Pilar del Insecto. Tiene mucha mano con las medicinas y los venenos, además también se maneja bien con la espada y cuenta con una katana personalizada con forma de aguja hipodérmica para inyectar a los demonios con veneno.

Obviamente, Shinobu utiliza la Respiración de los Insectos, con los que compensa su falta de fuerza física comparada con otros Pilares.

Pilar de la Serpiente

Obanai Iguro es conocido como el Pilar de la Serpiente, y al igual que sus compañeros también es un gran espadachín que cuenta con su propia espada especial: una hoja Nichirin que se puede doblar y retorcer como si fuera una serpiente.

Obanai además combina esta técnica con su propia Respiración de la Serpiente, que llegado el momento incluso le permite decapitar a varios objetivos a la vez.

Pilar del Viento

Sanemi Shinazugawa es uno de los cazadores de demonios más rápidos que existen ahora mismo. Es el actual Pilar del Viento, y posee un tipo de sangre muy rara que es tremendamente tóxica para los demonios y la única que parece ser inmune es Nezuko Kamado.

Sanemi utiliza la Respiración del Viento para utilizar ciclones y el aire a su favor, y además también posee un gran control de sus músculos, con lo que incluso puede controlar el tejido muscular para cerrar heridas.

Pilar de la Roca

El actual Pilar de la Roca es Gyomei Himejima, quien utiliza la Respiración de Roca y está considerado como el más fuerte dentro del grupo. En lugar de una espada como sus otros compañeros, su arma predilecta es un hacha de mano atada a una larguísima cadena.

A pesar de ser ciego, Gyomei puede ver sin utilizar los ojos gracias una habilidad que le permite sentir los objetos y personas a su alrededor. También cuenta con unos reflejos muy afinados y una gran fuerza.

Pilar del Sonido

Tengen Uzui es el Pilar del Sonido del Cuerpo de Exterminio de Demonios y su técnica predilecta es la Respiración del Sonido, una rama que surgió de la Respiración del Rayo.

Sus armas principales son dos espadas Nichirin unidas por una empuñadura de metal. Además de una gran velocidad y fuerza, también posee un oído sobrehumano que le permite incluso percibir sonidos bajo tierra.

Pilar de la Llama

Antes de fallecer en el Arco del Tren Infinito, Kyojuro Rengoku era uno de los cazadores más poderosos y ostentaba el rango de Pilar de la Llama. Su padre, Rhinjuro Rengoku, también fue tuvo este título en su momento.

Rengoku utilizaba la Respiración de la Llama y era todo un prodigio que además contaba con velocidad aumentada y una fuerza sobrehumana.

Pilar de la Flor

Kanae Kocho era la hermana mayor de Shinobu Kocho y fue en su momento el Pilar de la Flor. Al igual que sus compañeros, también era una gran espadachina y su estilo de combate se basaba en la Respiración de la Flor, un estilo derivado de la Respiración del Agua.

Pilar del Rayo

Jigoro Kuwajima es el maestro de Zenitsu Agatsuma, pero en su momento era un cazador de demonios muy poderoso que llegó a ser el Pilar del Rayo. Es un maestro de la Respiración del Rayo que se enfrentó a una multitud de demonios, pero tras perder su pierna durante un combate decidió dejar la organización.

