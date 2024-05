Muere Bernard Hill, el rey Theoden de 'El señor de los anillos' y el capitán de 'Titanic', a los 79 años

El actor Bernard Hill ha fallecido a los 79 años de edad, desconociéndose por el momento los motivos de su muerte. La noticia ha sido confirmada por su agente Lou Coulson y se espera que la familia del intérprete haga un comunidad durante las próximas horas aclarando lo sucedido.

Así fue su carrera

Nacido en Reino Unido en 1944, Hill es recordado principalmente por haber dado vida al Capitán del barco en 'Titanic' y por transformarse poco después en el rey Theoden en la aclamada trilogía de 'El señor de los anillos' dirigida por Peter Jackson. Sin embargo, estuvo casi 50 años en activo y su filmografía va mucho más allá de esos títulos.

El papel que le hizo empezar a destacar fue el de Yosser Hughes en la miniserie 'Boys from the Blackstuff'. Estrenada en 1982, Hill también se dejó ver ese año en un pequeño papel en 'Gandhi', cinta que acabó ganando 8 premios Óscar, incluyendo el reservado a la mejor película del año.

Otras películas conocidas en las que pudimos ver a Hill fueron 'Los demonios de la noche', 'Ejecución inminente', 'El rey Escorpión', 'Gothika' o 'Valkiria'. Durante los últimos años bajó bastante el ritmo, ya que entre 2016 y 2022 no estrenó producción alguna, pero el año pasado colaboró en el largometraje 'The Moor' y en la miniserie 'The Responder'.

Descanse en paz.

