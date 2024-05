La película por la que Bruce Willis pidió perdón públicamente por haberla hecho: "Esa era malísima, realmente patética"

Todos los actores tienen películas de las que se sienten más orgullosos, pero no son muchos los que admiten que metieron la pata y participaron en títulos que son una pérdida de tiempo o incluso peor que eso. Bruce Willis fue uno de los que se atrevió a hacerlo, ya que no dudó en dejar por los suelos un thriller de acción que protagonizó en 1993.

Truño mortal

Lo cierto es que Willis ha mostrado su desencanto con varios títulos de su filmografía -por ejemplo se sintió muy traicionado por el director de 'El color de la noche'-, pero con 'Persecución mortal' fue un paso más allá, ya que fue el primer título que le vino a la mente cuando el periodista Bob Costas le preguntó por las películas realmente malas en las que ha participado:

Hay una película que hice que se titulaba originalmente 'Tres ríos' y lo cambiaron a 'Persecución mortal'. Esa era malísima, era realmente patética.

Lo curioso es que el actor no es el único que ha dejado mal a 'Persecución mortal', pues su director Rowdy Herrington también comentó en su momento que "no es mi película favorita". Seguro que en eso algo tuvo que ver que se hicieron muchísimos cambios una vez rodada, ya que los pases de prueba no fueron nada bien y eso llevó a volver a grabar multitud de escenas y a eliminar varios momentos que incluso llegaron a verse brevemente en el tráiler.

'Persecución mortal' fue destrozada por la crítica, pero lo cierto es que no fue nada mal en taquilla, ya que tuvo una recaudación mundial de 77 millones de dólares cuando su coste había sido de 30.

Con todo, Willis no dudó en asumir su responsabilidad, ya que del mismo modo que se adjudica importancia en sus éxitos, también lo hace con los títulos que no funcionan bien. De hecho, él mismo concluyó que "he aprendido más de los fracasos que he tenido que de cualquiera de mis éxitos".

