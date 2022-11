Bruce Willis odió trabajar con Michael Bay en 'Armageddon' y juró que nunca volvería a hacerlo (pero el director no opinaba lo mismo)

'Armageddon' es una de las películas más emblemáticas tanto de la carrera de Bruce Willis como de la filmografía de Michael Bay. A nadie le hubiese extrañado que ambos colaborasen posteriormente, pero lo cierto es que nunca sucedió. El motivo se descubrió hace unos años cuando el actor llegó a afirmar que "nunca volveré a trabajar con él".

El ataque por la espalda de Willis

Para encontrar esas incendiarias declaraciones hay que remontarse a 2007, más concretamente a los meses anteriores al estreno de 'La jungla 4.0', una película bastante critica antes de su lanzamiento por haberse optado por un montaje más suave que sus predecesoras para así evitar la calificación R. Fue entonces cuando preguntaron al actor sobre una posible película de dicha saga dirigida por Bay, a lo que respondió lo siguiente:

Habría arruinado 'La jungla 4.0'. Poco gente trabajará con él ahora y y yo sé que nunca volveré a trabajar con él otra vez.

Lo más llamativo de todo es que Willis realizó inicialmente estas declaraciones desde el anonimato, pero en la web AICN se anunció que era él quien estaba detrás de esa cuenta, desde la cual también atacó duramente al productor Joel Silver, sobre el que declaró esto:

Que le jodan a Joel Silver. No entendéis mi relación con él. Somos cordiales cuando nos encontramos, pero no hemos vuelto a trabajar juntos de 'El último Boy Scout'.

La respuesta de Bay

Este duro ataque de Willis llegó a oídos de Bay, quien se mostró incrédulo ante la posibilidad de que fuera realmente el protagonista de 'Looper' quien estuviera detrás, hasta el punto de asegurar que el actor le había ofrecido ocuparse de 'La jungla 4.0':

Es difícil de creer que realmente sea Bruce quien diga esas cosas en AICN. Me encantaba trabajar con Bruce. Me dio un gran abrazo hace un mes en la fiesta del GM y hablamos durante 20 minutos. Incluso hablamos de volver a trabajar juntos. Quiero decir que sería triste que se sintiera así -nunca es alguien que oculte sus sentimientos-, digo triste, porque no sería lo suficientemente hombre como para decírmelo a la cara. Pero es realmente triste que un actor tan importante tenga que esconderse en una pequeña sección de conversación. Así que realmente no me creo esta historia. También me parece totalmente extraño que mis agentes de William Morris recibieran la llamada de la gente de Bruce para preguntar si me gustaría dirigir 'La jungla 4.0', pero ya estaba en 'Transformers'.

Ninguno de los dos volvió a declarar nada al respecto y sus caminos no volvieron a coincidir en película alguna. Ahora la duda está en si fue un hipócrita en su actitud con Bay o no, pero lo que sí parece bastante claro es que no disfrutó nada trabajando a sus órdenes. Ojalá saber algún día el motivo exacto, porque el cineasta sí que ha afirmado en más es una ocasión el privilegio que fue trabajar con Willis, la última vez con motivo del triste anuncio de su retirada como actor.

Podéis ver 'Armageddon' esta tarde en Cuatro a partir de las 18:00.