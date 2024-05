Es una de las películas más infravaloradas del año y ya se puede ver en Amazon Prime Video. El regreso de un director esencial que tardó 20 años en hacerse

Cuando vemos ciertas tendencias en el cine, suelen ser por una fascinante acumulación de proyectos con similitudes más que por una intencionalidad marcada. Es por ello que si observamos 2023 podemos observar un interesante fenómeno como el que se ha señalado en medios como Vox: el retorno del biopic sobre el Gran Hombre.

Personalidades importantes que tarde o temprano iban a ser objeto de un biopic, probablemente más académico que otra cosa. Pero las películas sobre el Gran Hombre del último año han terminando hablando más de los autores que han decidido contar estas historias que de los sujetos en sí. Con esa consideración, se ve con otros ojos una película tan divisiva como ‘Ferrari’.

Correr para esquivar a la muerte

Unos la han desdeñado como un biopic deportivo más, pero unos pocos estamos en el bando de que la última obra de Michael Mann está entre los estrenos más infravalorados de este año. Adam Driver y Penélope Cruz protagonizan esta historia sobre automovilismo y mortalidad le llevó 20 años sacar adelante (tanto que hasta su guionista murió años antes de que empezase el rodaje) y que ahora se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video.

Es el verano de 1957, y la prestigiosa empresa Ferrari se encuentra en una situación peliaguda. Su salvación puede venir gracias a una victoria contundente en la Mille Miglia, la prestigiosa pero peligrosa carrera por las carreteras italianas. Enzo instruirá a sus corredores en el espíritu competitivo mientras pelea por mantener a flote la compañía que tanto esfuerzo le costó fundar, y también resolver crisis familiares con su esposa y con su amante con la que cría un hijo todavía no reconocido.

Mann vuelve a meterse de lleno en la psique de uno de esos profesionales consumados que ponen tanto empeño en su “arte” (construir coches veloces en este caso, pero también robar o hackear) que descuidan casi todo lo demás. Lo hace además con un melodrama de toque muy operístico, muy característico en él, donde los momentos que deberían sentirse trascendentales se tocan con interesante contención (la escena donde se produce un accidente probando los vehículos) y los instantes pequeños se muestran con volumen intensificado (Enzo y su esposa ante la tumba de su hijo).

‘Ferrari’: construir un muro ante las emociones

Eso deja en muchos una sensación de producción de andar por casa poco habitual en él, pero la historia que intenta desentrañar del impenetrable Enzo Ferrari es interesante por cómo decide abordar la muerte. Hablamos de un hombre que, como explica él mismo en la película, ve importante poner un muro ante sus emociones para no distraerse del objetivo. Una manera de no dejarse marcar por la mortalidad, a pesar de que está constantemente rodeado por ella. Esto se puede confundir con frialdad o deshumanización, pero Mann encuentra los detalles para que quede claro que actúa así precisamente por ser demasiado emocional, para no derrumbarse.

Sea por alcanzar la gloria, o simplemente sentirse vivo un día más, la determinación del protagonista es desarmante. No es de las mejores películas de su director, pero consigue contar algo interesante más allá de lo que una página de Wikipedia puede resumir y se siente hasta como un trabajo muy personal. Y, por supuesto, consigue hacer vibrar en unas secuencias de carreras tan soberbias como puntualmente escalofriantes.

