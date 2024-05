'First Dates', las gemelas le ponen ojitos a un soltero de Valencia y Carlos Sobera tiene que intervenir. "No nos extralimitemos"

Los solteros de 'First Dates' a veces no tienen suerte con su cita, y otras tienen éxito hasta con las camareras. Sonny vino con ganas de triunfar y no solo le gustó a Andrea, sino que una de las gemelas también le intentó echar la caña.

Almas gemelas

Sonny tiene 31 años, es valenciano y es entrenador de boxeo. Nada más entrar por la puerta, las gemelas ya le echaron el ojo y no paraban de mirarle embelesadas. "No se me da mal ligar. Soy perro viejo" reconoció él. Cuando se puso a describir a su mujer ideal, Cristina saltó: "Me está describiendo a mí".

Su cita era con Andrea, que tiene su misma edad, vive en Palma de Mallorca y trabaja de auxiliar de enfermería. Carlos Sobera le advirtió de que "le querían robar a su chico" y ella corrió a sentarse para evitarlo: "Qué chico tan guapo, qué suerte he tenido".

Cuando se dirigieron a la mesa, las gemelas tocaron la campana al pasar Sonny por su lado. Empezaron a cenar y Andrea ya sumó un par de puntos al decirle que era deportista y a veces boxeaba. A él le encantó saber que también le gustaban los niños, porque Sonny tenía un hijo.

La gemela aprovechaba cada vez que pasaba por su mesa para lanzarle sonrisitas: "Si me va mal con Andrea, tengo una cita aquí reservada con Cristina" dijo él animado. Al ver el percal, Sobera le dio un toque de atención a Cristina: "No nos extralimitemos y respetemos nuestro trabajo".

Él no entendía por qué Andrea no había tenido suerte en el amor, y ella le explicó que era porque se entregaba demasiado. "Yo creía en el amor de los viejitos, pero no salió bien" coincidió Sonny. El momento de intimidad se vio interrumpido cuando volvieron las gemelas y se les cayó el vino de los nervios.

Al marcharse del restaurante, Cristina se despidió efusivamente y se giró hacia su hermana y Matías: "Me ha guiñado un ojo". No obstante, parece que la cita fue a las mil maravillas, y tanto Sonny como Andrea dijeron que sí a seguir conociéndose en una segunda cita.

En Espinof | Este es el dinero que cobran los solteros de 'First Dates' en cada programa del reality de citas

En Espinof | Las 13 mejores películas de 2024