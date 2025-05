Qué fue de Kevin Sorbo, el Hércules que quedó a la sombra de Xena y afirmó que Hollywood le había cancelado "por ser cristiano"

Aunque las series de fantasía siempre tienen su nicho en la industria de las series, hubo una época en la que no hacía falta llegar a los niveles presupuestarios de 'La casa del dragón' o 'Los anillos de poder' para conquistar al gran público. Series tan modestas (para los estándares de ahora, claro) como 'Xena, la princesa guerrera' o 'Hércules: sus viajes legendarios' gozaron de gran popularidad, así como sus actores protagonistas. ¿Qué fue de Kevin Sorbo?

De cero a héroe

Kevin David Sorbo nació en 1958, en Minnesota (EE.UU). Tras aparecer en un par de spots publicitarios, debutó a los 28 años en el escenario televisivo en un episodio de la telenovela 'Santa Bárbara', y a este papel le seguirían un par más en episodios sueltos de series como 'Cheers', 'Se ha escrito un crimen' o 'Cybill'.

Si bien fue uno de los actores a los que tuvieron en cuenta para hacer de Mulder en 'Expediente X', al final fue otro personaje el que le convertiría en un rostro televisivo habitual. Todo comenzó en 1994, cuando protagonizó el telefilme 'Hércules y las amazonas', a la que siguieron otras cuatro películas estrenadas ese mismo año: 'Hércules y el reino perdido', 'Hércules y el círculo de fuego', 'Hércules en el mundo subterráneo' y 'Hércules en el laberinto del minotauro'.

Estas películas tuvieron buena acogida durante su emisión, lo que dio luz verde a 'Hércules: sus viajes legendarios', rodada en Nueva Zelanda y protagonizada por el propio Sorbo y Michael Hurst como su fiel compañero, Iolaus. Tal como su propio nombre indica, la serie seguía las aventuras del héroe de la mitología griega.

Xena (Lucy Lawless) y Hércules (Kevin Sorbo)

Aquí nació también el personaje de Xena, interpretado por Lucy Lawless, que se volvió tan popular que incluso tuvo su propio spin-off: 'Xena, la princesa guerrera', en la que Sorbo también aparecía de vez en cuando. Si bien ambas series tuvieron una duración similar (6 temporadas y más de 100 episodios), la de Xena terminó comiéndose la tostada a la original y superó con creces su popularidad.

'Hércules' fue cancelada mientras rodaban la última temporada y concluyó con tan solo ocho episodios. Según reveló el actor a posteriori, también influyeron sus problemas de salud que le dificultaron mucho continuar rodando, ya le dejaron parcialmente ciego e incapacitado.

Sorbo también contó en su libro de memorias que sufrió varios ictus durante el rodaje de la serie y la promoción de la película 'Kull, el conquistador' (1997), su primer papel protagonista en el cine, aparte de experimentar problemas de visión, fatiga y ataques de ansiedad, entre otros.

'Andrómeda' (2000), la serie sci-fi del creador de 'Star Trek'

Además de prestarle su voz al personaje en la película animada 'Hércules y Xena: la batalla del Olimpo', Sorbo prácticamente encadenó el final de la serie en 1999 con otro papel regular en TV: fue el capitán Dylan Hunt en 'Andrómeda', la serie de ciencia ficción de Gene Roddenberry (creador de 'Star Trek'), que estuvo en antena durante cinco temporadas y 110 episodios.

También pasó brevemente por series como 'The O.C', 'Dos hombres y medio', 'Psych' o 'Apartamento 23' y telefilmes como 'El ángel vengador', la saga de películas directas al mercado doméstico 'Mythica', la parodia 'Casi 300' o 'Soul surfer'.

En 2023, el actor declaró que Hollywood le había cancelado por expresar sus opiniones políticas en redes, e incluso aseguraba que su agente le había dejado al no poder encontrarle nuevos trabajos "por ser cristiano y conservador". Lo cierto es que la cuenta de Facebook del actor fue eliminada por la red social por "compartir repetidamente afirmaciones desacreditadas sobre el covid y las vacunas".

Kevin Sorbo en 'Supergirl' (2017)

Además, el actor es una de las voces famosas a favor de Donald Trump y mostró su apoyo al asalto al Capitolio en su momento a través de Twitter, a lo que Lucy Lawless le respondió directamente sin filtros. "Creo que el extremismo es muy perjudicial y las personas que lo fomenta sin hacerse responsable son unos gallinas", declaró la actriz en una entrevista al respecto.

Sea como fuere, Sorbo se ha dedicado a hacer cine religioso desde entonces con su productora, con películas como 'Let there be light', 'Elegido por el amor', 'Al lado de Cristo', 'Miracle in East Texas' o 'Perdonado'. De proyectos más recientes fuera de este ámbito, le pudimos ver en varios capítulos de 'Supergirl' y un pequeño papel en el biopic 'Reagan'.

