Si aún no estamos preparados para 'La Fortaleza Infinita', toca un buen arco de entrenamiento. 'Kimetsu no Yaiba' suma más capítulos en Netflix

Ya sabemos que no habrá quinta temporada de 'Kimetsu no Yaiba', porque en su lugar desde Ufotable andan preparando una trilogía de películas para cines con las que cerrar la historia de Tanjiro.

En España 'Kimetsu no Yaiba: La Fortaleza Infinita' llegará a la gran pantalla el próximo 12 de septiembre. Pero claro, antes hay que ponerse al día con todo el anime.

Toca refrescar la historia

Antes de meternos de lleno en la Fortaleza Infinita, la cuarta temporada del anime nos llevó al Arco de Entrenamiento de los Pilares, en el que los cazadores de demonios se ponían las pilas y vimos a Tanjiro y compañía entrenar para su inevitable enfrentamiento con Muzan. La verdad es que este arco decepcionó un poco a los fans por la cantidad de relleno que incluyó, aunque tuvo un final apoteósico que redimió toda la temporada.

La temporada se pudo ver en su momento en Crunchyroll pero ya ha dado el salto a otras plataformas de streaming. En Netflix ya tenemos por fin todo el anime al completo, y el Arco de Entrenamiento de los Pilares se puede ver tanto con doblaje en castellano como en versión original en japonés.

Así que 'Kimetsu no Yaiba' se ha convertido en uno de los animes más accesibles si nos queremos subir al carrito, y las cuatro temporadas del anime ya están disponibles en Crunchyroll, Netflix, Amazon Prime Video y AnimeBox. Vamos, que no hay excusa para no ponerse al día de cara a 'La Fortaleza Infinita'.

Aunque, claro, se espera que cada una de las tres películas de 'Kimetsu no Yaiba' se estrenen anualmente... Así que hasta 2027 no veremos del todo el final de la historia de Tanjiro y nos da tiempo de sobra para vernos el anime entero unas cuantas veces.

