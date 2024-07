La temporada 4 de 'Kimetsu no Yaiba' decepcionó a los fans del anime, pero todo cambió gracias a su último episodio: "Tiene la calidad de una película"

Desde que se estrenó en 2019, 'Kimetsu no Yaiba' ha sido absolutamente imparable y sus siguientes temporadas han ido cosechando un éxito masivo de crítica y público. Con su cuarta temporada, Arco de Entrenamiento de los Pilares, 'Kimetsu no Yaiba' incluso a conseguido convertirse en el anime más visto de Japón. Pero eso no ha evitado que decepcionase a muchísimos fans.

¡Aviso! Este artículo contiene spoilers del final de la cuarta temporada del anime

Una temporada complicada

La cuarta temporada de 'Kimetsu no Yaiba' ha sido más corta de lo habitual porque se encargaba adaptar un arco muy ligerito del manga. Ya desde que se anunció muchos fans estuvieron reticentes al hecho de que Ufotable quisiera convertir un arco tan corto en una temporada al completo en el anime... Y es que para cuadrar bien los tiempos tuvieron que incluir muchísimo relleno original en los capítulos.

La decisión de incluir relleno, así como la falta de demonios y grandes peleas, hizo que lloviesen las críticas por parte de los fans en las webs de reseñas y redes sociales. Hoy por hoy, la cuarta temporada del anime está considerada como la más floja de todo 'Kimetsu no Yaiba' y para muchos parecía que se estaba matando el hype por la serie. Pero entonces llegó el episodio final.

En el octavo capítulo de la temporada, tras un arco bastante relajado y que ha llevado mucho humor, nos llevamos un jarro de agua fría bastante gordo. Por fin se dio en el anime el encontronazo entre Kagaya Ubayashiki, el líder del Cuerpo de Exterminio de Demonios, y Muzan Kibutsuji, el gran antagonista de la historia. Muzan por fin localizó a Kagaya en su hogar tras mucho tiempo buscándole, pero finalmente Kagaya y su familia se sacrificaron en una gran explosión.

Aunque no muere, este ataque es un gran revés para Muzan y le deja herido e incapaz de sanar del todo durante un tiempo, lo que da a Tamayo y Gyomei Himejina el tiempo justo para atacarle. Aunque ahora, gracias a la estrategia y el safrificio de Kagaya, sabemos que definitivamente Muzan solo puede ser derrotado por la luz del sol.

Toda esta secuencia ha vuelto a reavivar el fervor por parte de los fans y ahora mismo está considerado como el mejor de toda la serie en IMDb con una puntuación de 9,8 sobre 10.

"Acabo de terminar el Arco de Entrenamiento de los Pilares de 'Kimetsu no Yaiba'... Ya leí el manga y sabía lo que se venía, pero mi corazón no estaba preparado", escribió en X (Twitter) un fan del anime, mientras que otro escribió "Este puto episodio tiene una animación nivel dios. Cómo grité cuando pasó esto. La manera en la que lloré por lo visualmente impresionante que es. Ufotable nos está dando una animación realmente especial con 'Kimetsu no Yaiba'. Eternamente agradecido".

Los fans han alabado este último episodio como un vapuleo emocional, refiriéndose a él como "Magnífico", "10/10", y también alabando cómo "cada capitulo de Kimetsu no Yaiba tiene la misma calidad de animación que una película". El nivel narrativo y visual volvió al nivel que muchos esperaban en este punto de 'Kimetsu no Yaiba', e incluso parece que lo ha superado.

Así que a pesar de una temporada un tanto regulera, el último capítulo de 'Kimetsu no Yaiba' ha reavivado las llamas del anime. Y parece que dejado a sus fans con unas ganas todavía mayores de la trilogía de películas que cerrarán la historia.

