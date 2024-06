'Kimetsu no Yaiba' alcanza un nivel que ni 'Naruto' ni 'One Piece' a la hora de calzar relleno en el anime, y a los fans no les ha gustado un pelo

Hoy en día ya nos hemos acostumbrado a que los animes lleguen por temporadas y siguiendo de una manera más o menos fiel el manga original que adaptan. En su día no era tanto así y la emisión era continúa y terminaba alcanzando demasiado pronto al manga... Con lo que muchos animes terminaban cayendo en el infame relleno para (efectivamente) rellenar con paja los capítulos que hicieran falta.

Los animes que se basan en mangas terminados lo deberían tener más fácil. Pero en Ufotable están decididos a estirar el chicle de 'Kimetsu no Yaiba' todo lo posible y sus fans se han calentado con el capítulo más reciente del anime.

Estira mucho el brazo, espadazo

La cuarta temporada de 'Kimetsu no Yaiba' prometía mucho y tenía a los fans en vilo desde el estreno de su película recopilatoria. Pero Ufotable no quiere que la gallina de los huevos de oro se le gaste demasiado rápido y parece que esta temporada será más corta de lo habitual.

Y eso que ya adapta un arco cortísimo del manga original de Koyoharu Gotoge, así que la solución para que el anime de un poquito más de sí ha sido: añadir relleno.

La cosa ha llegado hasta tal punto que, tal y como señalan en Animetrends, en el tercer capítulo de esta temporada tan solo se ha adaptado aproximadamente página y media del manga, un nivel al que ni 'One Piece' en su buena época de meter morcillas y estirar había llegado todavía. El resto de lo que se ha visto en el episodio ha sido contenido completamente original, y a algunos fans no les ha hecho ni pizca de gracia.

"Con razón fue tan malo", señalaba un usuario de X (Twitter). Otro fan señalaba "Este capítulo se alargó demasiado. Ahorraos veinte minutos y leeros el manga."

En redes sociales se pueden ver reacciones muy similares, con fans del anime criticando al estudio por alargar la trama más de lo debido. En especial por la decisión de convertir un arco tan corto en una temporada completa: "Estoy decepcionado porque pensaba que como sociedad habíamos superado el relleno"

Ahora bien, otro sector de los fans han salido a defender el capítulo, especialmente porque ha permitido profundizar en algunos personajes que estaban más apartados. "Relleno que aporta a la trama, enriquece a los protagonistas y personajes de fondo", dijo otro fan del anime, mientras que otro fan se refería al capítulo como "Uno de los rellenos con la mejor calidad que he visto en mi vida"

Sobre todo e está alabando la calidad de este contenido original, que muchos fans ni siquiera sabían que no formaba parte del manga. Y, porque al contrario que 'One Piece', por ahora 'Kimetsu no Yaiba' no ha caído en planos estáticos e interminables para alargar más de la cuenta las secuencias sin ninguna vergüenza. Eso sí, la primera polémica de la temporada ya está servida y los fans han recibido su primer jarro de agua fría en forma de relleno.