'First Dates', un soltero de Alicante confiesa en su cita que quiere ir a 'La isla de las tentaciones'. "Soy más guarro que la uña de un mecánico"

Todo el mundo sabe que cualquier programa de Mediaset es un caldo de cultivo para repescar concursantes para otros realities. Ni corto ni perezoso, Nacho quiso aprovechar su cita y fue a probar suerte a 'First Dates', a ver si conseguía llamar la atención de Telecinco.

Poco tentador

Nacho tiene 20 años, es opositor a policía y repartidor, y viene desde Alicante. Le explicó a Carlos Sobera que su habilidad no tan secreta era ligar: "He catado 200 lenguas, sé de lo que hablo". Decía que, si no le sale lo de ser policía, "daría la vida por ser famoso en la tele".

Nerea es de Puçol (Valencia), tiene 21 años y trabaja como Relaciones Públicas. Le pirra la música y las Fallas. A Nacho le gustó nada más verla y se lanzó a presumir de lo metido que estaba en el mundo de la noche: "Salgo más que el camión de la basura".

"Físicamente es un Madrid-Barça, está como yo" pensó él tras darle un repaso con la mirada. No obstante, a Nerea no le causó muy buena impresión después de oír su presentación: "He estado con un montón de mujeres pero, si quitas los cracos, la cifra baja considerablemente".

Tampoco ayudó demasiado que él le dijera que quería ir como tentador a 'La isla de las tentaciones'. Nacho corrió a proponerle que salieran por ahí después de la cita y ella dijo que solo si pagaba él. El alicantino dijo que no, y añadió: "Me gustaría ser gigoló, llego vestido de bombero, saco la manguera y tiro para adelante".

"Ni mi perro está tan salido cuando está en celo" pensó Nerea, que estaba cada vez más desencantada. Cuando les salió la pregunta de cuántas veces podían tener relaciones sexuales en una noche, Nacho saltó: "Lo tienes que comprobar tú. Soy más guarro que la uña de un mecánico".

Cuando Nacho alardeó de que se le daban bien las mujeres, a Nerea le quedó aún más claro que era demasiado "heterobásico". Se jugaron a Piedra, papel o tijera quién pagaba la cuenta, perdió él pero luego no tenía suficiente dinero. Nacho quería una segunda cita y, cuando ella le dio calabazas, él se lo tomó a su manera: "Mañana salgo y me lío con otra".

En Espinof: