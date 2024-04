'First Dates', un soltero de Madrid propone terminar su cita en el baño. "Soy un calientabragas"

Hay gente que directamente no viene a ligar a 'First Dates', sino a marear al personal. Como Christian, que no sentía ningún interés por Roxana pero no solo le dio esperanzas, sino que incluso le hizo proposiciones haciendo honor a su fama de "microondas".

Anatomía de Grey

Christian nació en Cuba, tiene 30 años y es médico estudiante de MIR en Madrid: "Me gusta el sexo fuerte, potente, con dulces, Nutella, chocolate y antifaces". Se define como una persona muy fogosa y vino buscando a una mujer "con un punto de locura".

Roxana nació en la India y ahora también vive en Madrid, tiene 25 años y estudia Marketing. Contaba que no estaba segura de haber conocido el amor y, cuando apareció por el restaurante, a Christian no le entró precisamente por los ojos: "No es mi tipo, para nada".

Pese a ello, no tuvo reparo en darle cancha a la chica: "Soy un poco calientabragas". Él estuvo encantado de que le comparara con Christian Grey para acordarse de cómo se llamaba y le insinuó que tenía más cosas en común con el personaje, aparte del nombre.

Roxana le confesó que no había tenido demasiada suerte en el amor: "Me intereso siempre por malotes". Él le dio su palabrita de que no había sido infiel nunca, aunque por supuesto que lo había sido: "Unas cuantas veces, pero he madurado, ya no lo soy... creo".

Se pusieron a hablar de locuras que les gustaría hacer, y ella dijo que tener relaciones sexuales en un avión. Christian le contó que una de sus fantasías era hacer un trío, y le preguntó que si querría hacerlo en el baño de 'First Dates'. Al principio parecía de broma, pero luego le soltó a bocajarro: "¿Nos vamos al baño ahora?".

Él siguió mareándola dándole un beso en el cuello, aunque en las entrevistas había confesado que no le gustaba ni su físico ni su personalidad. Dicho y hecho: Roxana concluyó que sí que quería una segunda cita con él y Christian disfrutó el momento de culminar su malvado plan y le dio calabazas. Le duró poco, porque ella no parecía especialmente disgustada: "Ni me parece bien, ni me parece mal".

