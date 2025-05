Palmarés del Festival de Cannes 2025: el iraní Jafar Panahi gana justamente la Palma de Oro con una historia de venganza

Ya tenemos el palmarés del Festival de Cannes 2025. La 78º edición se ha clausurado con la lectura de los ganadores de la Sección Oficial a competición, una lista que siempre incluye sorpresas y decepciones. La Palma de Oro a la mejor película se la ha llevado el iraní Jafar Panahi por 'A Simple Accident', un emocionante drama de venganza con toques de comedia y mucho suspense que atrapa hasta el final. Es una de las mejores películas que hemos visto en Cannes este año así que es un premio muy merecido.

Palmarés de la Sección Oficial en Competición:

Palma de Oro a la mejor película: Jafar Panahi por 'A Simple Accident'

Mejor dirección: Kleber Mendonça Filho por 'O Agente Secreto' ('The Secret Agent')

Mejor actor: Wagner Moura por 'O Agente Secreto' ('The Secret Agent')

Mejor actriz: Nadia Melliti por 'La petite dernière'

Mejor guion: Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne, por 'Jeunes mères' ('Young Mothers')

Gran Premio del Jurado: Joachim Trier por 'Affeksjonsverdi' ('Sentimental Value')

Premio del Jurado, ex aequo: Óliver Laxe por 'Sirat', y Mascha Schilinski por 'Sound of Fallling' (In die Sonne schauen)

Premio especial del jurado: Bi Gan, por 'Resurrection'

(artículo en desarrollo)