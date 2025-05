Kristen Stewart busca la provocación constante en su intensa primera película como directora: 'The Chronology of Water' | Cannes 2025

Entre las ocurrencias favoritas del Festival de Cannes está la programación en diversas categorías de largometrajes dirigidos por estrellas de la interpretación, especialmente cuando son primeras películas. Siguiendo la línea editorial habitual en la que las celebridades tienen casi el mismo peso que los autores, la parrilla suele contar con un porcentaje de trabajos realizados por actores, con mayor o menor éxito, como Sean Penn que suele contar con un espacio oficial a pesar de los fiascos, como su última obra de ficción, 'Flag Day', presentada a competición en la edición de 2021.

En esta línea, la actriz Kristen Stewart se descubre como directora y presenta un largometraje debut a competición en la sección Un Certain Regard que llenaba salas en todas sus proyecciones, agotando tickets al minuto de su puesta a disposición para las reservas. Un giro totalmente inesperado en el largo camino desde que protagonizara 'Crepúsculo' (aunque ya la habíamos visto en trabajos como 'La habitación del pánico') y que culmina en 'The Chronology of Water', no sin una carrera de altibajos.

De esas subidas y bajadas, no exentas de baches y provocación, dentro y fuera de la pantalla, nace una película con clarísima vocación de buscar la reacción de la audiencia. En un compendio de escenas visiblemente orquestadas para presionar al extremo la incomodidad, la ahora también directora presenta un trabajo con clara intención indie, probablemente influida por sus experiencias como actriz en producciones independientes fuera de Hollywood.

La protagonista de películas de directores tan respetados como Pablo Larraín ('Spencer') y Olivier Assayas ('Personal Shopper'), se recrea en una narrativa fragmentada y no lineal para mostrar una trágica recuperación personal sufrida después de un suceso brutalmente traumático que influirá todos los actos y decisiones de la vida adulta.

Tras sufrir terribles abusos en la infancia, Lidia acaba siendo una talentosa escritora, no sin un desgarrador esfuerzo por recobrar su equilibrio interno y de relación con su entorno de quien, como un resorte automático, destruirá de forma inconsciente todos y cada uno de los intentos de cariño y cuidado hacia ella.

'The Chronology of Water', Kristen Stewart lo intenta todo para que su película sea memorable

Protagonizada por Imogen Poots, Stewart construye su cronología del agua en torno a un personaje principal bastante desagradable, consagrado a la provocación y al comportamiento errático para crear una cierta reacción en sus interlocutores y rechazando casi toda capacidad de empatía. Hasta dónde sabemos, una ficción declarada basada en las memorias de Lidia Yuknavitch, pero que recuerda inevitablemente a ciertos episodios públicos de la propia directora.

Abordando de forma arriesgada un tema sensible y complejo, la película de enrosca en bucle sobre la misma idea en una concatenación de momentos incómodos en una agonía innecesariamente larga. Con una intensidad aparentemente pretendida, 'The Chronology of Water' se percibe como un manual de elementos esenciales para conseguir el declarado cuño de autor.

