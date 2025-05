Scarlett Johansson se estrena como directora con una emotiva película construida en torno a la adorable June Squibb: 'Eleanor the Great' | Cannes 2025

Entre las películas más interesantes que se han presentado estos días en el 78º Festival de Cannes se encuentran los debuts como realizadoras de dos estrellas de Hollywood, Kristen Stewart y Scarlett Johansson. Como era de esperar, sus primeras películas son muy diferentes.

Stewart intenta impactar con las memorias de una escritora de estilo provocador en 'The Chronology of Water'; por su parte, Johansson entrega una dramedia de narrativa más tradicional que gira en torno a una historia de supervivencia del Holocausto y una señora adorable, 'Eleanor the Great'.

Curiosamente, la primera fue incluida en la Sección oficial a competición mientras que la segunda se presentó en la sección paralela Un certain regard, que ya ha anunciado su palmarés. La ópera prima de Johansson no se encuentra entre las ganadoras pero la estadounidense aún puede alzarse con la Cámara de Oro al mejor debut de Cannes 2025; este sábado 24 de mayo descubriremos quién se alza con ése y los otros galardones más preciados de esta edición.

En cualquier caso, Scarlett Johansson puede estar satisfecha con su salto a la dirección porque, más allá de las Palmas de Cannes, su película funciona muy bien, es entretenida y conmovedora, y estoy seguro de que va a gustar al público cuando tenga su estreno en salas. Y ya veremos el recorrido de 'Eleanor the Great' en los premios de la industria estadounidense, no me sorprendería nada que su protagonista, June Squibb, acabe siendo una de las triunfadoras de la temporada en los apartados de interpretación.

June Squibb, la grande

Escrita por Tory Kamen, la película nos presenta a Eleanor, una carismática anciana de gran sentido del humor a la que da vida Squibb, grandísima actriz de 95 años que repite un poco el mismo personaje que hizo hace poco en la simpática 'Thelma' (2024). Eleanor no sale de aventuras en busca de venganza ni tiene que usar una pistola, pero sí que se mete en un lío importante por una mentira que se le va de las manos.

Eleanor acaba de perder a su mejor amiga, Bessie (Rita Zohar), una superviviente del Holocausto de origen polaco (podría ser la abuela de Jesse Eisenberg y Kieran Culkin en 'A Real Pain') que le contaba sus experiencias huyendo de los nazis, un traumático pasado fuente de pesadillas. Tras quedarse sola, Eleanor se instala en casa de su hija (Jessica Hecht) y su nieto (Will Price) en Nueva York, pero la convivencia es complicada.

Y con cerca de 100 años, Eleanor no lo tiene fácil para hacer nuevas amistades en la ciudad. Sin embargo, todo cambia cuando siente la obligación de contar las historias de su antigua compañera de piso, pero apropiándose de ellas y haciéndose pasar por una víctima del horror nazi. Así conoce a una talentosa joven (Erin Kellyman) y a su padre (Chiwetel Ejiofor), un famoso presentador de televisión al que admira, que también intentan recuperar las riendas de su vida tras un doloroso fallecimiento.

Eleanor vuelve a tener una amiga pero, claro, el robo de identidad le causará problemas. La 'Marco' de Scarlett Johansson habla sobre la pérdida, la verdad, la amistad y la vejez, donde la tensión por la suplantación y el drama más emotivo se diluyen y se digieren con más facilidad gracias al tono cómico que aporta la actuación de June Squibb, cuyas reacciones y comentarios ingeniosos se convierten en lo mejor de la película.

De apenas 98 minutos de duración, 'Eleanor The Great' se ve con agrado, emociona y hace reír, es una película sencilla y efectiva. Johansson da un primer paso poco ambicioso como directora, pero merece la pena solo por conocer a la gran Eleanor.

Hoy también en Cannes

En Espinof | 'Romería' es la mejor película de Carla Simón (por ahora). Un cierre redondo para su trilogía familiar | Cannes 2025

En Espinof | La directora de 'Titane' vuelve con una visceral exploración del miedo al contagio. 'Alpha' deja instantes memorables | Cannes 2025