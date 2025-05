A Prime Video se le acaba la paciencia y deja sin final a 'La rueda del tiempo'. No habrá temporada 4 de la ambiciosa serie de fantasía

En un movimiento que se veía venir después de más de un mes de silencio desde que finalizó la temporada 3, finalmente nos quedaremos sin más entregas de la ambiciosa adaptación de las novelas fantásticas de Robert Jordan. 'La rueda del tiempo' ha sido cancelada por Amazon Prime Video, tal como desvela en exclusiva Deadline.

Una cancelación que, como digo, no pilla demasiado por sorpresa debido a que ya el hecho de que no se supiese nada del futuro de la serie previamente al estreno —las dos primeras temporadas se lanzaron con la renovación para la siguiente ya anunciada—, ya hacía sospechar que desde Amazon no estaban demasiado contentos con la serie.

Sí, 'La rueda del tiempo' funcionaba medianamente bien en cuanto a audiencias, pero si nos fijamos en auditoras como Nielsen, podemos comprobar un bajón importante en esta temporada 3 respecto a las dos anteriores. Si bien no es una situación dramática podrían no justificar la inversión multimillonaria en la adaptación.

A medias

De esta manera, si bien se dio cierto cierre "de consolación" al final de la temporada 3, la adaptación de 'La rueda del tiempo' queda inconclusa. Recordemos que el eje central de esta ahora última temporada seguía los acontecimientos de 'El aumento de la sombra' y 'El cielo en llamas' (novelas 4 y 5). Es decir, terminar aquí es haber cubierto tan solo un tercio de la saga.

Rosemund Pike, Madeleine Madden como Egwene y a Josha Stradowski como Rand conformaban el trío protagonista principal de la serie. Encabezando un reparto inmenso a los mandos de Rafe Jundkins, creador y showrunner.

