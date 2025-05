Antes de los vídeos que enseñan a chavales a ligar, este reality intentó convertir a sus concursantes en seductores. Acabó siendo cancelado, claro

En tiempos de incels y de señores que hacen vídeos para "enseñar a ligar" a la chavalería, resulta cuanto menos curioso echar la vista atrás en la historia televisiva y ver que la obsesión con "dar con la fórmula secreta" para la seducción llegó incluso a convertirse en reality... o así lo prometían en el absurdo 'The Pickup Artist'.

Yo te enseño, que tú no sabes

Corría el año 2007 cuando Erik von Markovik, apodado Erik Mystery por sí mismo (¿sería fan de Martin Mystery?), decidió presentar 'The Pickup Artist'. El título hablaba por sí solo, ya que el término en inglés hace referencia a esa gente que basa su personalidad en ligar y que considera un éxito personal cada vez que convencen a alguien para mantener relaciones sexuales con él.

El programa reunía a ocho hombres como concursantes, todos ellos con un historial regulero en relaciones o con mala suerte en el amor en general, que llegaban en un minibús (con un cartel donde ponía "Destino: virilidad") a una mansión donde "aprenderían" técnicas de seducción para dejar atrás su pasado y convertirse en un auténtico picaflor.

Al igual que a día de hoy te venden muchos señores en vídeos de internet, Mystery les regalaba los oídos a los concursantes con palabrería sobre "el arte de ligar" y prometía darles con la clave para cambiarlos como un calcetín, con estrategias tan dudosas como el negging ("la práctica de hacer comentarios negativos o ligeramente insultantes a alguien que resulta atractivo para que se interese en uno", según el diccionario Cambridge).

Erik Mystery y sus "pupilos"

Un intento de makeover (ya sabéis, el tópico de darle un cambio de look radical a un personaje, como si todos tus problemas se arreglaran simplemente por gastarte más dinero en ropa) que, si bien no fue un bombazo en audiencias lo que se dice, sí que logró que la cadena VH1 le diera el visto bueno a una segunda temporada.

Esta segunda temporada incorporaba como novedad al plantel de presentadores (por donde pasaron el rapero J-Dog y un tal James Matador.) a Tara Ferguson como presentadora, para dar su opinión sobre los intentos de ligue de la nueva hornada de concursantes.

Curiosamente, las principales polémicas del formato no estuvieron relacionadas con lo inquietante y poco ético de todo el meollo, sino porque varios de sus concursantes resultaron no dedicarse a la profesión que dijeron ejercer en el reality (como Kosmo Orlando, que se presentó como programador de videojuegos y resultó ser un actor).

Para sorpresa de muy poca gente, el programa no fue renovado para otra temporada y cayó en el profundo pozo de los realities pasados de rosca y afortunadamente olvidados. Mystery no volvió a presentar ningún programa de TV aunque ha aparecido a posteriori en documentales como 'Attract Any Woman Anywhere' (2017) o 'The Pickup Game' (2019), centrados en el auge y caída de la insidiosa "industria del pickup".

