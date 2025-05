'El cuento de la criada' podía haber terminado de mil maneras. Han elegido la más ñoña

Vaya semana de finales de temporada estamos teniendo ('The Last of Us', 'Los ensayos', 'Hacks', etc.) y lo difícil que es el cerrar una serie de la importancia y relevancia de 'El cuento de la criada'. La distopía inquietantemente cercana terminó este pasado martes tras seis temporadas con un final bastante lejos de ser perfecto.

Imagino que es cuestión de expectativas también y lo que quiera uno encontrarse en este cierre de etapa de Gilead (ya veremos otra etapa en 'The Testaments'). Si bien es verdad que, tal como dice nuestra compañera Belén, da un buen toque de esperanza, creo que el episodio escrito por Bruce Miller y dirigido por Elisabeth Moss yerra por mucho en el tono tan increíblemente lánguido que han insuflado en este episodio.

Cerrar una serie es muy complicado. Siempre. Sobre todo una con tanta inversión emocional (y desgaste) como esta. Además, teniendo en cuenta que en los dos episodios justo anteriores habían hecho saltar por lo aires la cúpula de Gilead en Boston, ya se preveía una despedida bastante tranquila. Lo que no esperaba era lo ñoño y cursi que iba a ser esta última hora.

El cuento de June

Y eso que yo me reconozco de lágrima fácil, por lo que me ha asombrado la impasibilidad en la que me he encontrado viendo el final de 'El cuento de la criada'. Me he emocionado más con la despedida de June (Moss) a Serena (Yvonne Strahovski) que con el resto de adioses y reencuentros producidos, que han pasado sin pena ni gloria.

Aquí, además, se repite un error que ya cometió 'Andor' hace dos semanas. Si en su episodio final la serie de Star Wars se acuerda de repente que es precuela de 'Rogue One' y de repente todo gira a llegar a esa película; en 'El cuento de la criada' se acuerdan que es June/Defred la narradora de la novela que adaptan por lo que se suceden las conversaciones de "hey, deberías escribir un libro sobre tu experiencia".

Por si esa conversación (primero con su madre) hubiese pasado desapercibida al espectador, es Luke (OT Fagbenle) quien le insiste en la sugerencia de escribir en una escena posterior. Algo que se consuma con la última secuencia de la serie: June sacando la grabadora y comenzando a dictar (el comienzo del segundo capítulo, de hecho) las cintas que después se reunirían en un manuscrito.

En realidad no es que sobren muchas escenas (quizás la segunda insistencia de "escribe un libro" sí que podían habérsela ahorrado), el tema es que sobre el papel funcionan mucho mejor que en su ejecución. Claro que me ha alegrado ver de nuevo a Emily, el reencuentro con Janine o la actualización de cómo están las cosas en la guerra entre Gilead y Estados Unidos, pero la ejecución de todo esto ha sido chapucero.

Puede que sea porque a Elisabeth Moss le ha venido grande su papel de directora en, precisamente, un episodio de tamaña importancia. Sí, al fin y al cabo es la protagonista y su historia, pero si hay algo en lo que ha evolucionado la serie es en mostrar que todo es más grande que ella, que ella (por muy protagonista que sea) es una héroe anónima destinada a caer en el olvido.

Recordemos, en este sentido, que el apéndice del libro es una conferencia realizada en 2192 analizando los orígenes del "presunto manuscrito conocido como El cuento de la criada" en el que queda claro que no saben quién fue en realidad su autora y se debate si nombres como Luke, Moira o incluso Serena son pseudónimos.

Ciertamente, mi relación con 'El cuento de la criada' ha sido siempre un poco de amor/odio. He disfrutado (bueno, sufrido) con la serie pero a su vez era cada vez más difícil ignorar sus costuras evidentes. Ha tenido episodios espectaculares y tramos bastante arduos y de prometer mucho para no dar nada. Este final, en el fondo, no se separa mucho de la línea habitual, lo que es una pena.

