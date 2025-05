El final explicado de 'The Last of Us'. Los creadores de la fantástica serie de HBO se adentran en el lado más oscuro de Ellie y qué nos espera en la temporada 3

Se han acabado los hongos, al menos de momento. 'The Last of Us' acaba de despedir su temporada 2 con 'Convergencia', el séptimo episodio. Un final de temporada que si te ha dejado con sensaciones encontradas, resulta que esa era la intención de los creadores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann.

Así lo han reconocido en una rueda de prensa centrada en el episodio final de la temporada y al que acudieron medios como Deadline. En ella, los guionistas y showrunners de 'The Last of Us' se han parado a explicar diversos puntos del capítulo.

Por supuesto, esto lleva su buena ración de spoilers.

La muerte que lo cambia todo

Esto incluye no solo el por qué terminar en este punto, también uno de los momentos más devastadores de 'Convergencia', la muerte "casi accidental" de Mel (Ariera Barer), al recibir ella un disparo dirigido a Owen (Spencer Lord). Para Mazin todo lo que pasa es un tipo de maldición lanzada en el episodio 2. Quiera o no Ellie, el destino de la panda de Abby es la muerte:

«En esa escena horrible donde Joel muere, Ellie dice "Estáis muertos", no "Abby, estás muerta", "estáis muertos". Hay algo medio profético en eso. Es casi como si hubiera echado un mal de ojo que ya no controla. Creo que para ella está claro que Mel no merecía morir. Mel no le hizo daño. Mel no la tumbó. Mel no hirió a Joel. Incluso vemos más que eso, antes de que Ellie aparezca en la sala, Mel intenta ayudar a Dina, le aterra lo que Abby está haciendo e intenta parar y falla, para su propia vergüenza.»

Una muerte, accidental, que deja totalmente en shock a Ellie a pesar de ser ella la que aprieta, instintivamente, el gatillo. Según Bella Ramsey, este fue un momento en el que es consciente de todo lo que está pasando en este sendero de venganza:

«Definitivamente es muy diferente al final del episodio 5, al casi matar a Nora. Había algo deliberado en eso. No había nada planeado con esto. Algo con lo que jugábamos entonces es que cuando estoy contando "3,2,1" cada número que bajo estoy rogando que hagan lo que digo para que no les tenga que disparar. Creo que Elli de verdad no quiere que pase nada de eso. Evidentemente, al ver que Mel está embarazada creo que todo lo que ve Ellie en ese momento es a Dina, y eso es francamente malo. Así que en ese momento ella se vuelve la niña más pequeña. Creo que se ve tan perdida y asustada y el peso de todo su viaje hasta entonces, creo, se derrumba sobre ella en ese momento.»

Dejarnos inquietos

El dúo creativo de la serie también ha justificado el terminar la temporada 2 en este punto. ¿La razón? que el público se sienta inquieto.

«Lo que quiero es que el público sienta al final de la temporada que no están donde estaban, pero no están todavía donde van a ir. Que esta siempre ha sido una historia que hemos estado contando sobre lo bueno y lo malo del amor, pero que cambiamos de vez en cuando qué lado es bueno y cual malo. Entendemos que tanto Ellie como Abby están avanzando con problemas. Están en un problema moral porque su certeza está empezando a fallarles, y lo podemos ver aquí con Ellie, claro, porque afronta las consecuencias de las cosas que ha hecho y la gente que no merecía morir, está empezando a notar un cambio en el péndulo. No sabemos dónde van a acabar estas dos, pero lo que espero que la audiencia note es que no han terminado. No han dejado de crecer o no han parado de caer. Tendremos que esperar cuál es.»

La temporada no termina, del todo, con el sonido ensordecedor de un disparo cuya resolución nos da cita hasta la temporada que viene. Tenemos un epílogo en el cual vemos a Abby despertándose en un estadio... tres días antes. Un adelanto que indica que la temporada 3 nos contará, entre otras cosas, el qué ha sido de la villana en estos días en los que ha estado en paradero desconocido. Además, de adentrarnos en los planes de Isaac y la guerra con los Serafitas.

Según Druckmann, esto es importante debido a que hay «una naturaleza épica sobre lo que va a pasar, pero esta otra historia va a ser realmente importante al volver a Joel y Ellie y todo lo que hemos visto hasta el momento.» El creativo continúa:

«La pregunta que estamos haciendo y lo que estamos cuestionando en esta historia es que cuando has cometido cosas tan terribles, dependiendo de tus circunstancias, ¿es posible redimirse? Lo vemos en la escena del porche, Joel esta intentando redimir lo que ha hecho, aunque no se arrepiente. Ahora, tenemos estos dos personajes que están en este descenso en espiral, intentando hacer justicia por la gente que aman y veremos hasta dónde llegan.»

Craig Mazin destaca, en este momento, la conversación que tienen Ellie y Tommy en el episodio, cuando este le pregunta si será capaz de vivir en paz yéndose sin matar a Abby («Tendré que hacerlo», responde). Algo que para Mazin «es interesante porque y si algo cambia y tu no tienes que hacerlo, ¿ahora qué? Creo que la historia no ha terminado.»

Y, efectivamente, es algo que veremos, al menos, en una temporada 3. Pero hasta que llegue va a llover bastante.

