"Odio esa puta palabra". Emily Blunt estalla contra el algoritmo y espera que Hollywood haga más caso a películas como 'Oppenheimer'

Puede que tú creas que estás al margen, pero te aseguro que estás en manos de varios algoritmos, te guste más o menos. Y no solo algoritmos de recomendación, como en las listas semanales de Spotify: cada vez más, todo lo que vemos y los distintos estudios aprueban pasa por el famoso algoritmo para comprobar si tiene posibilidades de dar beneficios. Fue el algoritmo el que chafó las posibilidades en Netflix de la película animada de David Lynch, y el que creyó que 'Rebel Moon' sería un exitazo. Pese a todo, siguen confiando en él. Por algo será. ¿O no?

A blunto de explotar

El mundo del cine hollywoodiense se está revolviendo, de manera lenta pero seguro, contra la dictadura de la palabra en cuestión, y la última en salir a la palestra ha sido la estrella de 'Oppenheimer' y 'El especialista', Emily Blunt, que aboga por un tipo de cine que se aleje totalmente de los intereses de una máquina, según le ha contado a Vanity Fair.

Algunas cosas nuevas me frustran: los algoritmos, por ejemplo. Odio esa puta palabra, ¡perdón por el taco! ¿Cómo puede asociarse con arte y contenido? ¿Cómo dejamos que determine qué será exitoso y qué no?

Como ejemplo pone 'Oppenheimer', la película original de Christopher Nolan que se llevó el Óscar a mejor película (y que a ella le valió su primera nominación): "Estuve en una película de tres horas sobre un físico, que tuvo un gran impacto. Los algoritmos probablemente la habrían pasado por alto. Tengo esperanza que 'Oppenheimer' y proyectos similares no sean considerados anomalías, que paremos de trasladar la experiencia creativa a diagramas".

Y Ryan Gosling no es que le lleve la contraria precisamente: "No puedes vencer a un algoritmo en su trabajo. Y eso, paradójicamente, me ha forzado a ser más humano, a elegir proyectos 'artesanales' como 'El especialista', que está basado en experiencias personales, nuestro legado y nuestras historias, que permearon en los personajes". ¿Llegaremos a ver el día en el que Netflix se fíe más de su criterio y su intuición que de lo que digan las matemáticas? Crucemos los dedos.

