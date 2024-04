Netflix ha rechazado financiar a David Lynch en una película que marcaría un nuevo hito inédito en su carrera

A sus 78 años, David Lynch sigue teniendo nuevas ideas para contar historias. Después de revolucionar la televisión con 'Twin Peaks: el regreso', ahora quiere volver a hacer cine tras dos décadas de ausencia. Y, como no podía ser de otra manera, el director de 'Mulholland Drive' no tiene ningún interés en plegarse a lo que se espera de él. El resultado en un Hollywood predecible es el que estáis imaginando: nadie quiere financiarle.

David, Lynchado

Según ha informado Deadline, Lynch lleva ya un tiempo tratando de sacar adelante 'Snootworld', su cuento de hadas animado particular que empezó a guionizar hace ya dos décadas junto a Caroline Thompson, guionista de 'Pesadilla antes de Navidad', 'Eduardo Manostijeras' o 'La familia Addams'. "Recientemente pensé que alguien podría estar interesado en financiarlo así que se lo presenté a Netflix en los últimos meses, pero lo rechazaron".

'Snootworld' es una especie de historia a la antigua usanza, y la animación de hoy trata más de bromas superficiales. Los cuentos de hadas antiguos se consideran aburridos: aparentemente la gente no quiere verlos. Es un mundo diferente ahora y es más fácil decir no que decir sí.

Por mucho que la mayoría estemos tristes de vivir en un mundo en el que a David Lynch le cuesta encontrar financiación para una película, pero él no ha perdido la esperanza: "Me gusta esta historia. Es algo que niños y adultos pueden apreciar al mismo tiempo... Nunca he hecho animación, pero con los ordenadores de hoy en día se pueden hacer cosas espectaculares".

Lynch no está solo: hay una caterva de directores míticos a los que les está costando llamar la atención de los estudios. Francis Ford Coppola está pasando su via crucis particular con 'Megalópolis', Woody Allen cree que nunca volverá a rodar, John Waters ha tardado más de quince años en montar una nueva cinta... Son malos tiempos para el arte de siempre.

