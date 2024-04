"Todo el romance se ha ido". Woody Allen está totalmente desencantado con el cine de hoy en día y cree que es posible que ya hayamos visto el final de su carrera

Woody Allen tiene 88 años y, por primera vez, parece que se está planteando en serio lo de retirarse dejando para la posteridad y como última obra 'Golpe de suerte'. El director, que lanzó al menos una película al año entre 1981 y 2018, quiere contar nuevas historias, pero siente que el cine ha dejado de ser romántico y se plantea dedicarse tan solo al clarinete.

Necesita los huevos

En 2019, 'Día de lluvia en Nueva York' supuso la última cinta del director en Manhattan antes de que Amazon y el resto de estudios le cerraran las puertas tras volverse a ver rodeado por el escándalo. De todas maneras, no es que él esté especialmente contento con Hollywood y, más concretamente, con su sistema de distribución, como le ha dicho a Air Mail.

La distribución no es lo que era. Ahora son dos semanas en el cine... Y ya está. Quiero decir, 'Annie Hall' fue proyectada en cines de Nueva York durante algo más de un año. Estaba en uno durante seis o siete meses, y entonces otro la cogía y la echaba durante unos cuantos meses más. El negocio al completo ha cambiado, y no de la mejor manera. Todo el romance de hacer cine se ha ido.

Entonces, ¿qué? ¿No tendremos una última película de Allen pretendida como tal? Puede que sí, puede que no. "Estoy dudando. No quiero tener que ir a recaudar dinero, es un dolor. Pero si alguien aparece, llama y dice que quiere financiar la película, lo consideraría seriamente... Probablemente no tendría la voluntad de decir que no, porque tengo demasiadas ideas", afirma el director. El tiempo dirá si este es el final de Woody Allen o aún le quedaba un carrete por quemar.

En Espinof: