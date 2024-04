Últimos 2 días para ver en Netflix uno de los mejores dramas románticos que también fue salpicado por la polémica y la censura

Cuando las películas con romances LGTB+ cada año podían contarse con los dedos de la mano, hubo una que entró por todo lo alto y se ganó el título de clásico moderno dentro de la historia del cine. Efectivamente, me refiero a 'Brokeback Mountain' y solo tenéis hasta el 30 de abril para verla antes de que desaparezca de Netflix.

En terreno vedado

La historia nos sitúa en 1963, Wyoming. Ennis del Mar y Jack Twist son dos vaqueros que se conocen mientras esperan a ser contratados por un ranchero. Ambos reciben el encargo de cuidar el ganado en la montaña de Brokeback, escenario en el que terminarán surgiendo sentimientos más allá de la amistad.

'Brokeback Mountain' es una película western de 2005, dirigida por Ang Lee ('Tigre y dragón') y guionizada por Larry McMurtry y Diana Ossana, que adaptan el relato corto homónimo escrito por Annie Proulx.

Si bien la película no pudo llevarse el Oscar a Mejor película (competía el año en el que inexplicablemente se lo llevó 'Crash'), sí que consiguió el de Mejor director, Mejor guion adaptado y Mejor banda sonora y fue un auténtico éxito en taquilla, recaudando más de 178 millones de dólares con un presupuesto de 16 millones.

No solo triunfó en cines, sino que también logró el aplauso unánime de la crítica. Pese a ello, no pudo librarse de alguna que otra polémica absurda (¿cómo no?), como la versión censurada que emitió la cadena italiana Rai (que recortaba las escenas del romance homosexual) o algunos países que no quisieron estrenarla en cines, como China.

Por suerte, la película no pasó a la historia por esto sino por su guion, que narraba con mucha delicadeza la historia de amor de los protagonistas, no exenta de espinas por la compleja personalidad de los dos protagonistas.

Ang Lee plasmó este romance con una dirección deslumbrante y llena de simbolismos, acompañada de la estupenda química entre Jake Gyllenhaal y Heath Ledger como la pareja principal, y Michelle Williams y Anne Hathaway en roles secundarios. Si aún no habéis podido descubrirla, podéis hacerlo antes de que desaparezca de la plataforma.

