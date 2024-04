"Ese fue mi primer churro". Josh O'Connor desvela que la escena de 'Rivales' más comentada en redes sociales fue una improvisación

Ya está en cines la nueva película de Luca Guadagnino, 'Rivales' ('Challengers'), y si bien en España no está teniendo mucha suerte en taquilla (quinto puesto del TOP 10), en Estados Unidos se ha estrenado directamente en el número 1 de las películas más vistas en cartelera. Un éxito para el director de 'Call me by your name' o 'Hasta los huesos: Bones and All'.

Hay muchos momentos llamativos en esta historia de amor y tenis protagonizada por Zendaya, Josh O'Connor y Mike Faist, pero una escena en concreto se ha convertido en uno de esos fenómenos virales en redes sociales que ayudan a que algunas películas y series empiecen a estar en boca de todos. Y nunca mejor dicho porque este momento gira en torno a un churro. Literalmente, no es una metáfora. Bueno, igual sí...

Si ya habéis ido a ver 'Rivales' ya sabéis de qué hablo. Si no la habéis visto aún, bueno, no tiene mucho misterio: Patrick (el personaje de O'Connor) está de buen humor por ver a los otros protagonistas de la película y, entre risas, provoca su amigo Art (encarnado por Faist) con un churro para obtener una reacción espontánea de su amigo, que suele ser más introvertido. Es una escena divertida que tiene sentido dentro de acción de la película.

"Me comí mi churro y luego el suyo"

Josh O'Connor se ha referido a este momento que ha dado tanto que hablar: "Lo que diré es... ese fue mi primer churro y no había comido nada ese día. Así que estaba hambriento y probé mi primer churro... los churros son extraordinarios. Así que me comí el mío y luego me comí el suyo".

Zendaya reacciona a las palabras de su compañero recordando que eso no estaba en el guion y pregunta si fue una idea de ellos junto a Luca Guadagnino; O'Connor y Faist confirman que, efectivamente, fue un momento improvisado durante el rodaje: "Fue totalmente algo de Luca". El director va más allá y afirma que ese instante tiene más importancia de lo que parece: "Retrata un momento y una evolución en su amistad que ha sido desviada por una tercera persona".

"Es básicamente una especie de juego de juerga, un destello entre estos jóvenes por Tashi [Zendaya] pero al mismo tiempo, unos celos que encienden la relación. Porque probablemente estos dos chicos también están celosos el uno del otro, no sólo por Tashi", afirma Guadagnino.

El cineasta parece estar encantado por haber aficionado a su actor a los churros, y por cómo quedó esa improvisación en el rodaje de 'Rivales', ya que añade lo siguiente: "Cuando el azúcar se queda en la mejilla de Patrick, Art se la quita con la mano en un bonito gesto de bondad, muy íntimo diría yo. Pero al mismo tiempo, están muy tensos. Y creo que es por estar celosos el uno del otro, pero al mismo tiempo de querer el uno al otro, algo que estamos tratando de representar y que Josh y Mike lo hacen de una manera hermosa en la secuencia".

No sé si es la escena más brillante de esta película tan divertida pero, sin duda, han sacado punta al churro.

