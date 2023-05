Luca Guadagnino conecta una icónica escena de 'Parque Jurásico' con el expresionismo alemán: "Ahí está la idea del cine como núcleo del misterio, el sueño y la pesadilla"

Tras más de 50 años de carrera que, altibajos puntuales aparte, podríamos calificar como brillante, es perfectamente comprensible que un cineasta de la talla y el prestigio de Steven Spielberg se haya convertido en fuente de inspiración para cineastas —y aspirantes— de varias generaciones y con unas sensibilidades que, en ocasiones, no coinciden con las del Rey Midas de Hollywood.

Cuestión de influencias

Una de las muestras más curiosas de este fenómeno ha quedado recogida en un especial de Screen Daily en el que varios directores y directoras rinden tributo y repasan el legado de Spielberg. Entre ellos se encuentra Luca Guadagnino, director de títulos como 'Call Me by Your Name' o el remake de 'Suspiria', quien ha reconocido la influencia del de Cincinnati sobre su trabajo.

Para ilustrarlo, Guadagnino hace referencia al icónico push-in que Steven Spielberg utiliza para aumentar la sensación de asombro en sus personajes cuando realizan un descubrimiento.

"Me influenció en la forma en que no tengo miedo de hacer gestos cinematográficos claros. Si piensas en el plano característico de Spielberg, acercándose a un personaje que se aproxima a un misterio que está fuera del encuadre con una luz que lo ilumina desde atrás y con la música subiendo de intensidad, es un gesto muy claro y maximalista, y humildemente pienso que me ha influenciado".

Además, el italiano traza una línea entre una de las escenas más icónicas de 'Parque Jurásico' y el expresionismo alemán.

"Ese momento en 'Parque Jurásico' cuando los niños son perseguidos por los velocirraptores en la cocina... Ahí encuentras la idea del cine como el núcleo del misterio, el sueño y la pesadilla que proviene directamente del expresionismo alemán".

Mientras Guadagnino alude al espíritu del expresionismo alemán como parte del ánima de 'Parque Jurásico', el propio Spielberg señaló durante un evento al compositor John Williams como el arma secreta de la aventura protagonizada por Sam Neill y Laura Dern. Según el director, las partituras de su colaborador habitual son la clave para que los dinosaurios generen esa sensación casi indescriptible al verlos en pantalla.

"Cuando John vio la película por primera vez, me habló sobre la nobleza de estos animales. Nunca los llamó monstruos, nunca los llamó dinosaurios, los llamó animales. John quería dar a los dinosaurios el lugar que merecen, con el mismo tipo de admiración y respeto que los niños pequeños tienen cuando van a un museo de historia natural y ven los restos de esa era. ¡Están maravillados solo con los huesos, sin ni siquiera ver la carne sobre ellos! Siento que un niño compuso esta película, con el corazón de un niño, porque John sabía cómo crear una sensación de asombro sobre estos magníficos animales".

