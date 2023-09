"No quiero ver mi polla colgando en la puta piscina". Bruce Willis explica cómo le engañaron para salir desnudo en una película que fue destrozada por crítica y público

Bruce Willis lleva ya un tiempo retirado de la acción por sus problemas de salud. Está por ver si Quentin Tarantino podrá hacer realidad su deseo de que haga un pequeño cameo en 'The Movie Critic', pero siempre nos quedarán las decenas de películas que hizo el protagonista de 'Jungla de Cristal'. Eso sí, hay una de la que no guarda buen recuerdo, ya que le engañaron para salir desnudo en ella. Su título 'El color de la noche'.

"Me aseguró que no ocurriría, pero ocurrió"

Estrenada en 1994, 'El color de la noche' es un thriller erótico que cuenta la historia de un psicólogo deprimido (Willis) por el suicidio de una de sus pacientes que acaba siendo uno de los sospechosos del asesinato de un colega suyo. En paralelo a eso conoce a una joven con la que inicia un tórrido romance.

'El color de la noche' es principalmente recordada por la escena en la que Willis muestra su pene, pero ojo, que no es algo que suceda en todas las versiones de la película, ya que existen hasta cuatro montajes diferentes. Ahí estuvo el meollo de todo, ya que el director Richard Rush había prometido al actor que tendría capacidad de decidir cuánto de su cuerpo podría verse en las escenas de sexo con Jane March, tal y como recordaba en una entrevista concedida a Playboy:

En aquel momento no dudé en hacerlas, porque el director me aseguró que podría ver el metraje y decirle qué escenas no quería que se utilizaran. Habría podido decir: "De verdad que no quiero ver mi polla colgando en la puta piscina".

El problema llegó a la hora de decidir cuál era el montaje que se vería en cines, ya que la visión de Rush chocaba con la del resto de implicados. El choque llegó a tal punto que el director acabó teniendo un ataque al corazón que casi acaba con su vida, por lo que se llegó a un acuerdo para que lanzar el montaje del productor en cines y la versión de Rush en el mercado doméstico. Ahí es donde Willis se sintió traicionado:

Cuando se terminó la película, hubo un gran alboroto porque nadie de los implicados en la producción estaba de acuerdo con el montaje del director Richard Rush. Él tenía su propia idea artística, que era la de una película mucho más larga y lánguida. Se puso territorial y pensó que le estaban quitando su película, y no era el caso. Todo el mundo quería que la película fuera más rápida y comercial. Se negoció un acuerdo que le permitió hacer un montaje del director para la versión en vídeo. En el vídeo, hay tomas de mi polla. Me aseguró que no ocurriría, pero ocurrió. No escribí un acuerdo con él porque confiaba en él. Y ahora está ahí para siempre, ¿A quién le importa?

Eso sí, Willis reconoce la cosa sería distinta en el caso de que 'El color de la noche' hubiese sido un éxito enorme como 'Instinto Básico': "Bueno, mi película no hizo 250 millones de dólares. Si los hubiera hecho porque mi polla estaba en ella, qué demonios. La cuestión es que es difícil que te mientan y te engañen. Si me dices que vas a hacer algo, te tomo la palabra. Todo lo que tienes es tu palabra y cómo te comportas. Mi esposa (en referencia a Demi Moore) es más indulgente con el mal comportamiento en este negocio que yo. Yo no olvido".

Lo cierto es que 'El color de la noche' fue un desastre a todos los niveles, ya que fue destrozada sin piedad por los críticos e ignorada por el público, ya que recaudó 46 millones de dólares cuando su presupuesto había sido de 40 millones. Es probable que luego acabase dando dinero por su segunda vida en los videoclubs, pero desde luego que no fue lo que ninguno de los implicados esperaba.

¿Doble rasero?

Por cierto, en realidad sí que hubo un intento por mostrar las escenas en las que se ve el miembro viril de Willis en los cines de Estados Unidos, pero la reacción de la MPAA no pudo ser más furibunda. Jack Valenti, su presidente por aquel entonces, comentó lo siguiente al respecto:

Eran escenas de sexo intenso. Si Bruce Willis hubiera salido de una ducha y se estuviera secando con una toalla, o estuviera cogiendo un teléfono y hubiera un fugaz atisbo de desnudez, la calificación probablemente sería una R. Pero si te muestran totalmente desnudo y follando con alguien en una cama, eso es otra cosa.

Rush se quejaba de la doble rasero de la MPAA apuntando que "todos hemos visto desnudos frontales en televisión. Supuestamente, se trata de autorregulación para evitar la censura, pero en cierto sentido tiene el mismo efecto. Somos víctimas de las exigencias de la locura".

De hecho, ese criterio queda en duda ante la decisión de pedir recortar la famosa escena en la piscina por la "proximidad entre genitales y caras" pero luego mantener otra que mostraba pelo púbico de March cercano a la cara de Willis. Rush argumentó que "en nombre de la protección de las mujeres estamos imponiendo esta absurda censura para proteger nuestros propios egos", a lo que Valenti replicó que "decir que hay un doble rasero es pura hipocresía. Esta gente está tratando de obtener publicidad gratuita".

Si os habéis quedado con ganas de ver 'El color de la noche', la tenéis disponible en Filmin. Por cierto, fue el último largometraje de ficción dirigido por Rush -sí que en el año 2000 dirigió una pieza documental sobre cómo se hizo la cinta 'Profesión: El especialista'-, por lo que está claro que en Hollywood no le perdonaron por lo sucedido aquí.

