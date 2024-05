'El mal no existe', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película del director de 'Drive my car'

"Todo lo que toca el ser humano lo destruye". Esta frase, o similar, repetida numerosas veces por unos y por otros, se puede introducir en prácticamente cualquier tema. El ser humano ha creado, pero también destruido, y la naturaleza nunca se ha librado de ello. Y 'El mal no existe' reflexiona sobre ello: el poder del ser humano para destruir y la naturalieza que nos redea.

Ryūsuke Hamaguchi, director de las conocidísimas 'Drive my car' y 'La ruleta de la fortuna y la fantasía' deja su especial visión de un pueblo cercano a Tokyo, introduciendo esta interesantísima premisa. 'El mal no existe' fue una de las mejores películas del Festival de San Sebastián 2023, y el pasado 1 de mayo finalmente llegó a las salas de cine.

Cuándo y dónde podremos ver 'El mal no existe' en las plataformas de streaming

'El mal no existe' se estrenó hace muy poco tiempo en los cines españoles, por lo que de momento no se ha confirmado cuándo llegará en streaming. Por lo general, este tipo de películas no suele tardar demasiado en aparecer en las plataformas, pero eso sí, no debemos esperarla hasta, por lo menos, julio.

Respecto a la plataforma de streaming, no hay ninguna confirmación acerca de dónde puede llegar. Tampoco se ha confirmado nada acerca de si antes, durante o después llegará también al formato digital mediante opción de alquiler y compra, por lo que estaremos atentos a futuras confirmaciones.

'El mal no existe' es una película que aborda el drama acercando un punto de vista sobre la huella que deja el ser humano en todo lo que le rodea, sobre todo en la naturaleza. La historia nos lleva a conocer a Takumi y su hija Hana, que viven en Mizubiki, un pueblo cerca de Tokyo. Pero sus vidas cambiarán al descubrir que cerca de donde viven se va a construir un glamping.

Tal y como comenta Randy Meeks en la crítica de Espinof, 'El mal no existe' es una película que trata sobre la lucha entre lo natural y lo urbano, sobre un universo japonés rural que se niega a ser gentrificado, que se aleja de los problemas de la ciudad y todo lo que le rodea. No es una obra obra maestra, pero se trata de una película interesante que cuenta con un final que, no sin razones, ha dado mucho de qué hablar.

En general, a nivel internacional 'El mal no existe' ha gustado bastante tanto a público como a prensa. De hecho, en Rotten Tomatoes podemos encontrar que hay registradas un total de 127 críticas especializadas con una valoración media del 91%, mientras que también podemos encontrar aproximadamente 50 críticas de usuarios con una cifra algo más baja, pero nada desdeñable, de 89%.

También te puede interesar

Fire TV Stick con mando por voz Alexa (incluye controles del TV), dispositivo de streaming HD Hoy en Amazon — 44,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | Diaphana Distribution

En Espinof | 'Garfield: la película', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película con Chris Pratt nuevamente en el cine de animación

En Espinof | 'La Casa', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la emotiva película que adapta el cómic de Paco Roca