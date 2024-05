'Garfield: la película', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película con Chris Pratt nuevamente en el cine de animación

Chris Pratt ha vuelto a la Gran Pantalla con el estreno de una nueva película de animación. Sí, durante los últimos años el actor ha participado en no pocas películas del género: 'La LEGO película', 'Onward', Super Mario Bros: La película' y, ahora, vuelve poniéndole la voz al icónico gato del cine en 'Garfield: la película'.

Estrenada el pasado 1 de mayo, Garfield ha vuelto a dar el salto a la Gran Pantalla tras la película de 2004 recibiendo buenas críticas por parte de los medios especializados. Además de Chris Pratt, en el elenco de actores y actrices podemos encontrar a Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult y a Hannah Waddingham, entre otros.

Cuándo y dónde podremos ver 'Garfield: la película' en las plataformas de streaming

Actualmente, 'Garfield: la película' se encuentra disponible en los cines españoles y se espera que todavía aguante en cartelera un poco más de tiempo, por lo que es pronto para saber cuándo llegará, o al menos para saber exactamente el día en que lo hará. No obstante, este tipo de películas no suele tardar mucho tiempo desde su estreno en los cines, pero eso sí, no deberíamos esperarla hasta por lo menos julio o agosto.

Si bien es cierto que no se ha confirmado nada sobre a qué plataforma llegará en primer lugar —y bajo servicio de suscripción—, al tratarse de una película producida por Sony Pictures, es previsible que finalmente llegue a tres posibles candidatas: Netflix, Prime Video o Movistar+.

Respecto al formato de alquiler y compra, de momento no se ha confirmado nada al respecto, pero no sería de extrañar que dada la popularidad del personaje, y también de la película, acabe llegando antes, durante o después de su estreno mediante servicio de suscripción.

Dirigida por Mark Dindal ('Chicken Little' y 'El emperador y sus locuras'), 'Garfield: la película' es un film famililar inspirado nuevamente en la tira cómica de Jim Davis sobre el icónico gato perezoso y malhumorado. Esta película trata sobre la historia de Garfield y cómo conoce a Jon y a su otra mascota, el perro Odie. Pero no todo será de color de rosas, y no porque que se junten ambas mascotas, sino porque los personajes se verán envueltos en un hilarante y arriesgado atraco.

Desde su estreno el pasado 1 de mayo no han tardado en ir apareciendo críticas de los medios especializados, y en páginas como Rotten Tomatoes actualmente podemos encontrar registradas seis críticas con una valoración media de 67%.

