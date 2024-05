'Immaculate', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película de terror protagonizada por Sydney Sweeney

Si hay una actriz que se ha hecho viral, por numerosas razones, en estas últimas semanas esa es, sin lugar a dudas, Sydney Sweeney. Tras el batacazo que se llevó 'Madame Web', la actriz ha vuelto a la Gran Pantalla con 'Immaculate', una película de terror que se ha vuelto viral entre otras cosas por su genial marketing.

Estrenada el pasado 1 de mayo, la película está dirigida por Michael Mohan, director de 'The Voyeurs' cuyo papel protagonista caía también en la actriz Sydney Sweeney. Tras su estreno, 'Immaculate' ha sido bien recibida por el público, pero sobre todo por la prensa, y ha generado cierta expectación por los últimos compases de la película.

Cuándo y dónde podremos ver 'Immaculate' en las plataformas de streaming

'Immaculate' actualmente se encuentra disponible en los cines españoles, por lo que de momento no llegará al formato digital, ya sea mediante servicio de sucripción o en formato de alquiler y compra. No obstante, teniendo en cuenta la fecha de estreno —recordemos que se estrenó el pasado 1 de mayo—, no deberíamos esperarla hasta aproximadamente finales de junio o ya entrados en el mes de julio.

Tampoco se sabe a qué plataforma llegará en primer lugar. La distribuidora es Neon, y si atendemos a las últimas películas que ha distribuido, 'Pig', la película dirigida por Michael Sarnoski y protagonizada por Nicolas Cage, llegó primero a Movistar+, por lo que es probable que 'Immaculate' siga sus pasos, aunque de momento no hay nada oficial y tardaremos en saberlo.

Respecto al formato de alquiler y compra, tampoco se sabe nada en concreto. No sería de extrañar que antes, durante o después de su llegada a las plataformas digitales mediante servicio de sucripción también llegase bajo este formato para que estuviese disponible en diferentes plataformas, sobre todo teniendo en cuenta la creciente popularidad de Sydney Sweeney.

'Immaculate' es una película de terror que nos lleva a conocer a Cecilia (Sydney Sweeney), una devota religiosa de Estados Unidos cuya historia va a cambiar al embarcarse en un viaje a un convento de la campiña italiana, sobre todo cuando descubre que en su nuevo hogar se oculta un horrible secreto y se esconde un terrible mal.

Tal y como recoge Jorge Loser en la crítica de Espinof, 'Immaculate' no ofrece nada nuevo que suponga un buen añadido al terror religioso, pero durante su metraje se puede vislumbrar ciertos aspectos interesantes sobre la dualidad sobrenatural y algunos planos qeu se conciben con una belleza macabra.

Por otro lado, la crítica general ha dejado a 'Immaculate' en buen lugar. En Rotten Tomatoes podemos encontrar un total de 175 críticas de prensa y una valoración de 73%, mientras que el público ha sido un poco más tajante y con más de 250 críticas la cifra baja a 60%.

Imagen | Black Bear Pictures

