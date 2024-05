'La Casa', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la emotiva película que adapta el cómic de Paco Roca

La industria cinematográfica está estrechamente relacionada con los cómics. Durante estos últimos años hemos visto muchas adaptaciones más allá de lo que siempre suelen ofrecer Marvel o DC. 'La Casa' es una genial y emotiva adaptación del cómic homónimo de Paco Roca y ha recibido generalmente muy buenas críticas.

Estrenada el pasado 1 de mayo, la película está dirigida por Álex Montoya (también guionista junto con Paco Roca), director de la aclamada 'Lucas', y el reparto recae en los actores y actrices David Verdaguer, Luis Callejo y Olivia Molina.

Cuándo y dónde podremos ver 'La Casa' en las plataformas de streaming

La película 'La Casa' se estrenó hace prácticamente unas semanas, por lo que es pronto para saber cuándo llegará al formato digital, ya sea mediante servicio de suscripción o por medio de alquiler y compra. No obstante, teniendo en cuenta lo que suelen tardar las películas en llegar al streaming, no deberíamos esperarla por lo menos hasta julio o agosto.

En cuanto a la plataforma a la que llegará, no hay nada oficial. Si atendemos a las últimas películas de A Contracorriente Films, distribuidora de 'La Casa', es posible que siga el mismo recorrido que 'Prisioneros de Ghostland' y 'As bestas' y finalmente llegue en primer lugar a Movistar Plus, aunque volvemos a remarcar que no se ha confirmado nada al respecto.

Queda también por saber si la película llegará finalmente a otras plataformas mediante formato de alquiler y compra tal y como ya lo han hecho otras tantas anteriormente. Pero de momento no se ha mencionado nada al respecto, por lo que toca esperar a ver si se confirma o no.

'La Casa' es una película que nos traslada a la historia de tres hermanos que quieren vender la casa familiar un año después de fallecer el padre. Pero no tardan mucho tiempo en darse cuenta que deshacerse de los trastos no sirve para dejar atrás el pasado, mucho menos del recuerdo de su padre.

Tal y como comenta Mikel Zorrilla en la crítica de Espinof, 'La Casa' es una de las mejores películas del año, una gran adaptación del cómic de Paco Roca cuyo elenco de actores y actrices encajan perfectamente en sus respectivos papeles. La música, además, es una perfecta compañera de la emotiva historia. Y la adaptación, lejos de tomar una gran libertad creativa o ser simplemente una copia, es un fiel reflejo del cómic, cuyas viñetas se han replicado de forma muy acertada.

También te puede interesar

El abismo del olvido, de Paco Roca y Rodrigo Terrasa PVP en Amazon — 23,75 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | Raw Pictures

En Espinof | 'Immaculate', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película de terror protagonizada por Sydney Sweeney

En Espinof | 'El reino del planeta de los simios', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la secuela del director de 'El corredor del laberinto'