'The Acolyte' rompe Internet con su nuevo tráiler. Los fans de 'Star Wars' solo pueden hablar de quién se esconde tras la máscara del Lord Sith enemigo

Reconozco que hace tiempo que me he perdido en el universo expandido de 'Star Wars' entre series, novelas, videojuegos y cómics, pero no puedo evitar tener una curiosidad inusitada por 'The Acolyte', ambientada en la era de la Alta República de la que apenas hemos oído hablar. Queda un mes para que se estrene pero su nuevo tráiler, como no podía ser de otra manera, ha dado mucho de qué hablar. ¿El motivo? Su villano.

Sith sentido

Y es que, en el teaser, hemos podido ver por primera vez al Sith que está matando a los jedi a lo largo y ancho de la República, pero la máscara impide ver quién está detrás. Obviamente, la imaginación de los fans se ha disparado, creyendo que es un guiño claro a que tras ella se esconde un personaje de la franquicia ya presentado anteriormente.

La mayoría de los tiros señalan a Darth Plagueis, el maestro de Palpatine, uno de los Sith más poderosos de la historia... y de los que menos se ha hablado canónicamente. Desde luego, esa sería una sorpresa refrescante para la mayoría de fans, pero hay quienes redoblan la apuesta y dicen que tras la máscara está el propio maestro de Plagueis, Darth Tenebrous, aunque ni de lejos es tan conocido como su discípulo y es canon solo por los pelos.

¿Y si es un Jedi que ya se ha convertido al Lado Oscuro? ¿O quizá es alguien fingiendo ser un Sith o queriendo que le acepten en la orden? ¿Puede ser un "acólito", precisamente? Las dudas están en el aire, y hay quienes ya se están frotando las manos creyendo adivinar y hacer canónica una pieza de la historia de 'Star Wars' que hasta ahora había quedado solo en los rumores. Habrá que ver si la Fuerza les acompaña.

