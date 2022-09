'The Acolyte': todo lo que sabemos de la serie de Star Wars ambientada en la Alta República

Las series de Star Wars en Disney+ han tenido la deferencia de alejarnos de las tramas principales de las películas. No mucho, porque seguimos en la misma era década arriba, decada abajo ('Andor' y 'The Mandalorian' son claros ejemplos). Por eso resulta refrescante la llegada de 'The Acolyte' que promete explorar una época bastante distinta.

Una época que se está empezando a explorar en forma de cómics y libros y ahora en formato televisivo. Así que vamos a repasar todo lo que sabemos de esta nueva serie, que llegará próximamente a nuestras pantallas.

La historia

Con el secretismo habitual de las producciones de Disney+ (por lo menos con sus megafranquicias), todavía no conocemos los detalles de trama de 'The Acolyte'. Sí que sabemos que se trata de un thriller de misterio ambientado en los últimos días de la Alta república, unos cien años antes de 'La amenaza fantasma'.

Por otro lado, la intención es tratar la historia desde el punto de vista de los sith, o al menos eso es el punto de vista que quiere explorar Leslye Headland ('Muñeca rusa') como creadora de la serie. Además, la palabra "acólito" suele designar a los aprendices que se inician en el camino oscuro de la fuerza bajo la supervisión de un Lord Sith.

Qué es la Alta República

Nos alejamos para variar en lo audiovisual de la saga de Skywalker, de lo que huye Leslye Headland ('Muñeca rusa') tal como declaró este pasado mes de mayo. Pero ¿qué es exactamente la Alta República?

La Alta República es la época de la historia de la galaxia de Star Wars que ahora mismo está explorando Lucasfilms y Disney en el universo Expandido (sobre todo a través de libros y cómics). Para los más veteranos del lugar (ya sabéis el barrido que hizo Disney), nos encontraríamos con los siglos finales de la Antigua República.

Está descrita como una era de Renacimiento, con la mayor expansión de la República Galáctica, con presencia en todo el cuadrante exterior y una edad dorada para los jedi. Una época luminosa pero en el que la corrupción y los Sith siguen presentes.

Algo que le interesa especialmente a Headland, que siempre quiso explorar qué empezó a torcerse para que llegásemos a la situación política en 'La amenaza fantasma': «Cómo llegamos a tener a un lord Sith infiltrado en el Senado sin que los Jedi le pillaran? ¿Qué fue mal? ¿Cuáles fueron los escenarios que nos llevaron a ese momento?» se preguntaba la guionista.

No creo que nos encontremos con un 'Juego de tronos' galáctico, pero sí que puede ser interesante ver esos puntos en los que los sith, estando claramente sobrepasados, empiezan su escalada:

«Mi acercamiento es como fan que estuvo muy metida en los juegos de rol de los que se alimenta el Universo Expandido. Me dio muy fuerte en los 90, y después empecé 'The Clone Wars'. Conocía los eventos muy bien. Y pensaba "Creo que si quieres explorar Star Wars desde la perspectiva de los malos, la mejor época para hacerlo es cuando están claramente sobrepasados en número. Cuando son los marginados, a falta de un mejor término". Así que esta sería esa época.»

El reparto

Cuatro son los nombres que, de momento, están confirmados para esta nueva aventura en el lore starwarsiano: Amandla Stenberg ('Los juegos del hambre'), Jodie Turner Smith ('Ana Bolena'), Lee Jung-jae, que acaba de ganar un Emmy a mejor actor principal por 'El juego del calamar' y Manny Jacinto ('The Good Place').

De momento, los detalles de los personajes se encuentran bajo secreto de sumario.

El rodaje

Esta previsto que 'The Acolyte' entre en producción en los próximos meses, más concretamente a finales de 2022. Eso sí, más allá de saber que Leslye Headland será la guionista principal, no tenemos detalles de qué directores estarán al cargo.

El estreno

Si bien aún no hay fecha de estreno concreta, se espera que esta nueva serie aterrice en 2023. Teniendo en cuenta que la temporada 3 de 'The Mandalorian' aterrizará en Disney+ en febrero, podemos conjeturar que 'The Acolyte' llegaría en el segundo semestre de dicho año.

El tráiler

De momento no tenemos ni tráiler ni imágenes de 'The Acolyte'