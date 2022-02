'Star Wars': Patton Oswalt predijo la serie de Boba Fett hace una década en una escena de 'Parks and Recreation'

A la famosa frase "Los Simpson ya predijeron esto" habrá que añadirle "Y 'Parks and Recreation' también". Y es que cuando una comedia es buena logra hacer maravillas planteando situaciones hipotéticas que, por alguna razón, terminan haciéndose reales años después.

Es el caso de 'El libro de Boba Fett', la última entrega del universo Star Wars que protagoniza Temuera Morrison como el famoso cazarrecompensa. Un regreso que fue predicho por Patton Oswalt durante una aparición en la sensacional comedia 'Parks and Recreation' hace nueve años.

En concreto en el episodio "Article Two" (5x19), escrito por Matt Murray y dirigido por Amy Poehler en el que el personaje de Oswalt se aposenta en el estrado y ejerce el filibusterismo (es decir, acaparar el turno de palabra durante horas hablando de cosas sin relación con el asunto a tratar) en el pleno. ¿Su tema? El futuro de Star Wars.

El filibustero comienza a relatar su historia no para una serie de Boba Fett (lo cual hubiera sido ya demasiado) sino para el Episodio VII de 'Star Wars'. Así escuchamos a Garth Blundin relatar con asombroso tino cómo Boba logra sobrevivir al salacc y reemerge en los desérticos parajes de Tatooine. Una similitud con los flashbacks de 'El libro de Boba Fett' que veríamos nueve años después que no ha pasado desapercibida.

To say I’m touched is putting it lightly. And yeah, #BookofBobaFett ROCKS. YOU’RE WELCOME. https://t.co/gmmjVNCtS4