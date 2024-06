Cómo 'The Acolyte' trae de nuevo el fantasma de la maternidad virginal de Anakin Skywalker y los dichosos midiclorianos

Reconozco que si hay algo que me pilló por sorpresa de repente en 'The Acolyte', la presente serie de Star Wars en Disney+, ha sido ver cómo aparece de nuevo uno de los temas que más quebraderos de cabeza (o manos a la cabeza, depende de a quien preguntes) ha traído en el lore de la saga. Y es que puede que Anakin Skywalker no haya sido el primero cuya concepción ha sido virginal. Por supuesto, a partir de aquí, spoilers.

En 'Destino', el tercer episodio de la serie, hemos retrocedido 16 años para que podamos ser testigos de la tragedia que separó a Mae y Osha y que mató a su familia y, de paso, conocer un poco de dónde vienen estas muchachas. Y es que el planeta Brendok resulta ser la sede de un oculto clan de brujas usuarias de la Fuerza (llamada por ellas el Hilo) gobernado por Madre Aniseya (Jodie Turner-Smith).

Un aquelarre al que llegan, en plena ceremonia de ascensión para las gemelas (Leah y Lauren Brady) el cuarteto jedi formado por formado por Sol (Lee Jung-jae), Indara (Carrie-Anne Moss), el entonces padawan Torbin (Dean-Charles Chapman) y Kelnacca (Joonas Suotamo).

El midicloriano fantasma

De repente, se suelta la bomba. Espejando la conversación de Qui-Gon (Liam Neeson) con Shmi Skywalker (Pernilla August) en 'La amenaza fantasma', la pregunta de Sol en torno a la paternidad de las gemelas es respondida con un chocante «No tienen padre», provocando estupefacción entre los jedis.

Si esto fuera poco, una conversación posterior entre Aniseya y su amante Koril (Margarita Levieva) parecen confirmar lo que a todos nos vino a la cabeza minutos atrás. La zabrak fue la que gestó a las niñas, pero fueron creadas por Aniseya. Ese «¿Y qué pasará si los Jedi descubren cómo lo hiciste?» da a entender que, de algún modo, el de Anakin no fue la única concepción virginal de la historia de Star Wars. Ni tampoco la única en la que la Fuerza (y los midiclorianos) tienen mucho que ver.

No han entrado en detalles, eso sí, sobre cómo ha sido el tema. Se intuye que Aniseya es, desde luego, bastante poderosa y que se incide una y otra vez en cómo el Hilo puede dar vida. Y una de las teorías sobre la "paternidad" de Anakin apuntan a la intervención de alguien altamente poderoso (¿un sith?) y capaz de crear vida.

Por tanto, esta desvelación refuerza la teoría de que la concepción del futuro villano no fue, digamos, por generación espontánea sino que de algún modo su madre fue manipulada por Palpatine (tal como se deja ver en los cómics de 'Darth Vader'). Recordemos que el propio George Lucas quiso dejar deliberadamente sin responder esta cuestión para que el público decida:

«Hay una pista en la película de que había un lord Sith que tenía el poder de crear vida. Pero se queda en el aire: ¿Es Anakin producto de un súper Sith que manipuló los midiclorianos para crearlo?, ¿simplemente fue creado por los midiclorianos para cumplir una profecía?, ¿o fue creado por la Fuerza a través de los midiclorianos? Se deja el público decidir. Cómo nació no tiene relación con cómo muere, porque al final, la profecía es cierta: el equilibrio regresa a la Fuerza».

Como veis, para Lucas sea cual sea el origen de Anakin eso no altera el núcleo de la profecía (que luego fue desarrollada y recontextualizada por Dave Filoni en 'The Clone Wars') del equilibrio en la Fuerza. Un equilibrio que parece tener su eco en la relación de estas dos hermanas, una más alineada en el lado oscuro y la otra en el lado de la luz.

